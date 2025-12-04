‘हम इनको बॉयकॉट करते हैं...’ अक्सर मीडिया पर भड़कने वालीं जया बच्चन पर भड़के पैपराजी, बोलीं– ‘गंदी पैंट पहनकर...’

Jaya Bachchan: अक्सर मीडिया और फोटोग्राफर्स पर भड़कने वालीं जया बच्चन पर इन दिनों पैपराजी भड़के हुए नजर आ रहे हैं. ये विवाद जया के उस बयान के बाद बढ़ा, जिसमें उन्होंने पैपराजी की एजुकेशन और तौर-तरीकों पर सवाल उठाए. उनके ये शब्स पैप्स की कलेजे में फांस की तरह चुभ रहे हैं.
Paparazzi Boycott Jaya Bachchan: हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा और राजनेता जया बच्चन अक्सर अपने बयानों और गुस्सैल मिजाज को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें एक्ट्रेस पैपराजी और फोटाग्राफर्स पर भड़कती नजर आती हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया. इतना ही नहीं, लोग पैपराजी के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं. दरअसल, हाल ही में उन्होंने पैपराजी को लेकर एक ऐसा बयान दिया, जिसने हर जगह सनसनी मचा दी.
उन्होंने पैपराजी की एजुकेशन, तौर-तरीकों और कपड़ों तक पर सवाल उठाए. ये बयान उन्होंने बरखा दत्त के साथ ‘We The Women’ इवेंट में बातचीत के दौरान दिया. उनके इस कमेंट के बाद पैपराजी कम्युनिटी अपनी नाराजगी जाहिर कर रही और कई नामी पैप्स ने खुलकर इस पर अपना रिएक्शन भी दिया. कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि वे अब बच्चन परिवार की कवरेज से दूरी बना लेंगे. फेमस पैप वरिंदर चावला ने HT से बातचीत में बताया कि उन्होंने सालों से सेलिब्रिटीज का सम्मान किया है.
जया के बयान पर मचा बवाल
उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने कई बार रिक्वेस्ट की थी कि उनके बच्चों या खास मौकों की फोटो न ली जाए और उन्होंने हमेशा इस बात का सम्मान किया. वरिंदर ने एक किस्सा भी बताया जब उन्हें दिल्ली में अमिताभ बच्चन का एक वीडियो मिला था, जिसमें वे गुस्से में एक फैन को धक्का देते नजर आए थे, लेकिन PR की रिक्वेस्ट पर उन्होंने वो वीडियो पोस्ट नहीं किया. वरिंदर ने ये भी बताया कि जया बच्चन को समझना चाहिए कि मैदान में मौजूद हर इंसान प्रोफेशनल पैप नहीं होता.
बच्चन परिवार को बॉयकॉट करेंगे पैप्स
कई बार यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स या आम लोग भी कैमरा लेकर भीड़ में शामिल हो जाते हैं. ऐसे में सबको एक साथ गलत कहना ठीक नहीं है. वे कहते हैं कि उन्होंने अपनी टीम को भी कई बार भाषा और बिहेवियर सुधारने को कहा है. लेकिन जया जी के शब्दों ने कई मेहनत करने वाले पैप्स की भावनाओं को चोट पहुंचाई है, इसलिए अब वे अपनी सेल्फ-रिस्पेक्ट के लिए कदम उठा रहे हैं. पल्लव पालीवाल ने भी जया बच्चन के बयान पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि ये बात काफी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि बच्चन परिवार को प्रमोशन के समय सबसे ज्यादा सपोर्ट यही पैप्स देते हैं.
अगर पैप्स अगस्त्य की फिल्म न करें प्रमोट?
पल्लव पालीवाल ने याद दिलाया कि अमिताभ बच्चन हर रविवार घर के बाहर फैंस से मिलते हैं और इस कवरेज को सबसे ज्यादा पैपराजी ही दिखाते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया में पैप्स की रीच कई बार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ज्यादा होती है. ऐसे में उन्हें नीचा दिखाने वाली बातें अच्छी नहीं लगतीं. पल्लव ने ये भी कहा कि जया जी को याद रखना चाहिए कि उनका पोता अगस्त्य बच्चन की फिल्म ‘इक्कीस’ रिलीज होने वाली है. अगर पैप्स प्रमोशन को कवर न करें तो इससे फिल्म की पहुंच कम हो सकती है.
इवेंट में जया बच्चन के कड़वे बोल
उन्होंने कहा कि अगर जया जी चाहें तो अपने सोशल मीडिया से फिल्म का प्रमोशन कर सकती हैं, लेकिन पैपराजी को यूं ही कम आंकना सही नहीं है. दिन-रात मेहनत करने वाले लोगों के पहनावे या बैकग्राउंड पर कमेंट करना, एक बड़े कलाकार को शोभा नहीं देता. इवेंट के दौरान जया बच्चन ने कहा था, ‘बाहर खड़े कुछ लोग सस्ती, गंदी टाइट पैंट पहनकर मोबाइल हाथ में लिए तस्वीरें लेने लगते हैं और अजीब कमेंट्स पास करते हैं’. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे लोग कौन हैं, कहां से आते हैं और किस तरह की एजुकेशन रखते हैं.
