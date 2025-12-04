Advertisement
trendingNow13028215
Hindi Newsबॉलीवुड

‘हम इनको बॉयकॉट करते हैं...’ अक्सर मीडिया पर भड़कने वालीं जया बच्चन पर भड़के पैपराजी, बोलीं– ‘गंदी पैंट पहनकर...’

Jaya Bachchan: अक्सर मीडिया और फोटोग्राफर्स पर भड़कने वालीं जया बच्चन पर इन दिनों पैपराजी भड़के हुए नजर आ रहे हैं. ये विवाद जया के उस बयान के बाद बढ़ा, जिसमें उन्होंने पैपराजी की एजुकेशन और तौर-तरीकों पर सवाल उठाए. उनके ये शब्स पैप्स की कलेजे में फांस की तरह चुभ रहे हैं.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 04, 2025, 08:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्सर मीडिया पर भड़कने वालीं जया बच्चन पर फूटा पैपराजी का गुस्सा
अक्सर मीडिया पर भड़कने वालीं जया बच्चन पर फूटा पैपराजी का गुस्सा

Paparazzi Boycott Jaya Bachchan: हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा और राजनेता जया बच्चन अक्सर अपने बयानों और गुस्सैल मिजाज को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें एक्ट्रेस पैपराजी और फोटाग्राफर्स पर भड़कती नजर आती हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया. इतना ही नहीं, लोग पैपराजी के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं. दरअसल, हाल ही में उन्होंने पैपराजी को लेकर एक ऐसा बयान दिया, जिसने हर जगह सनसनी मचा दी. 

उन्होंने पैपराजी की एजुकेशन, तौर-तरीकों और कपड़ों तक पर सवाल उठाए. ये बयान उन्होंने बरखा दत्त के साथ ‘We The Women’ इवेंट में बातचीत के दौरान दिया. उनके इस कमेंट के बाद पैपराजी कम्युनिटी अपनी नाराजगी जाहिर कर रही और कई नामी पैप्स ने खुलकर इस पर अपना रिएक्शन भी दिया. कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि वे अब बच्चन परिवार की कवरेज से दूरी बना लेंगे. फेमस पैप वरिंदर चावला ने HT से बातचीत में बताया कि उन्होंने सालों से सेलिब्रिटीज का सम्मान किया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Film Window (@film.window)

Add Zee News as a Preferred Source

जया के बयान पर मचा बवाल 

उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने कई बार रिक्वेस्ट की थी कि उनके बच्चों या खास मौकों की फोटो न ली जाए और उन्होंने हमेशा इस बात का सम्मान किया. वरिंदर ने एक किस्सा भी बताया जब उन्हें दिल्ली में अमिताभ बच्चन का एक वीडियो मिला था, जिसमें वे गुस्से में एक फैन को धक्का देते नजर आए थे, लेकिन PR की रिक्वेस्ट पर उन्होंने वो वीडियो पोस्ट नहीं किया. वरिंदर ने ये भी बताया कि जया बच्चन को समझना चाहिए कि मैदान में मौजूद हर इंसान प्रोफेशनल पैप नहीं होता. 

‘प्लेन से उतरने नहीं दे रहे...’ घंटों रनवे पर अटकी रही फ्लाइट, स्टैंड-अप कॉमेडियन के साथ हुआ कुछ ऐसा, बोले- ‘गेट खुलने से पहले...’

बच्चन परिवार को बॉयकॉट करेंगे पैप्स

कई बार यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स या आम लोग भी कैमरा लेकर भीड़ में शामिल हो जाते हैं. ऐसे में सबको एक साथ गलत कहना ठीक नहीं है. वे कहते हैं कि उन्होंने अपनी टीम को भी कई बार भाषा और बिहेवियर सुधारने को कहा है. लेकिन जया जी के शब्दों ने कई मेहनत करने वाले पैप्स की भावनाओं को चोट पहुंचाई है, इसलिए अब वे अपनी सेल्फ-रिस्पेक्ट के लिए कदम उठा रहे हैं. पल्लव पालीवाल ने भी जया बच्चन के बयान पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि ये बात काफी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि बच्चन परिवार को प्रमोशन के समय सबसे ज्यादा सपोर्ट यही पैप्स देते हैं.

अगर पैप्स अगस्त्य की फिल्म न करें प्रमोट?

पल्लव पालीवाल ने याद दिलाया कि अमिताभ बच्चन हर रविवार घर के बाहर फैंस से मिलते हैं और इस कवरेज को सबसे ज्यादा पैपराजी ही दिखाते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया में पैप्स की रीच कई बार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ज्यादा होती है. ऐसे में उन्हें नीचा दिखाने वाली बातें अच्छी नहीं लगतीं. पल्लव ने ये भी कहा कि जया जी को याद रखना चाहिए कि उनका पोता अगस्त्य बच्चन की फिल्म ‘इक्कीस’ रिलीज होने वाली है. अगर पैप्स प्रमोशन को कवर न करें तो इससे फिल्म की पहुंच कम हो सकती है. 

‘काल्कि 2’ में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी प्रियंका चोपड़ा? होंगी प्रभास की फिल्म की नई SUM‑80, ‘तारणहार’ को जन्म देकर बचाएंगी दुनिया

इवेंट में जया बच्चन के कड़वे बोल

उन्होंने कहा कि अगर जया जी चाहें तो अपने सोशल मीडिया से फिल्म का प्रमोशन कर सकती हैं, लेकिन पैपराजी को यूं ही कम आंकना सही नहीं है. दिन-रात मेहनत करने वाले लोगों के पहनावे या बैकग्राउंड पर कमेंट करना, एक बड़े कलाकार को शोभा नहीं देता. इवेंट के दौरान जया बच्चन ने कहा था, ‘बाहर खड़े कुछ लोग सस्ती, गंदी टाइट पैंट पहनकर मोबाइल हाथ में लिए तस्वीरें लेने लगते हैं और अजीब कमेंट्स पास करते हैं’. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे लोग कौन हैं, कहां से आते हैं और किस तरह की एजुकेशन रखते हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Jaya Bachchan

Trending news

सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
Leh Ladakh
सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 साल से हो रही नमाज
Kolkata Airport
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 साल से हो रही नमाज
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
Babri Masjid
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
सिद्दारमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे DK शिवकुमार, चर्चा हुई तेज
karnataka
सिद्दारमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे DK शिवकुमार, चर्चा हुई तेज
आरती उतारी जा रही... पुतिन के दौरे से 'रॉकेट' बनेगी भारत-रूस की दोस्ती,
putin visit to india
आरती उतारी जा रही... पुतिन के दौरे से 'रॉकेट' बनेगी भारत-रूस की दोस्ती,
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप! 200+ उड़ानें कैंसिल, जानें कैसे लड़खड़ाई IndiGo
IndiGo flight cancellation
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप! 200+ उड़ानें कैंसिल, जानें कैसे लड़खड़ाई IndiGo
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड! Delhi-Lucknow कंपकंपाए… IMD ने दी बड़ी चेतावनी
weather update
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड! Delhi-Lucknow कंपकंपाए… IMD ने दी बड़ी चेतावनी
इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
Indigo flight
इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
Punjab
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स
putin india visit
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स