'एक्टर संग शादी निभाना बहुत मुश्किल...' Jaya Bachchan ने सालों पहले Arshad Warsi की पत्नी को किया था आगाह

जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी भी हिंदी सिनेमा की पॉपुलर कहानियों में शामिल है. दोनों ने 3 जून, 1973 को शादी की थी. 'जंजीर' समेत कई फिल्मों में साथ काम करने वाले इस कपल ने फिल्म की सफलता के बाद शादी का फैसला लिया था. पांच दशक से ज्यादा समय बीतने के बावजूद दोनों का रिश्ता लगातार सुर्खियों में बना रहता है. दोनों के दो बच्चे श्वेता बच्चन नंदा और अभिषेक बच्चन हैं. ऐसे में जया की वो सलाह केवल एक एक्ट्रेस का एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि लंबे शादीशुदा जीवन से निकली समझ भी कही जा सकती है.