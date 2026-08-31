'एक्टर संग शादी निभाना बहुत मुश्किल...' Jaya Bachchan ने सालों पहले Arshad Warsi की पत्नी को किया था आगाह

बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे रिश्तों की अपनी एक अलग दुनिया होती है, जहां ग्लैमर के साथ कई तरह की चुनौतियां भी कदम-कदम पर साथ चलती हैं. एक्टर अरशद वारसी ने हाल ही में शादी और रिश्तों पर बात करते हुए अपनी लाइफ से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया, जिसे सुनकर कुछ लोग गहरी सोच में पड़ गए. एक पॉडकास्ट में अरशद ने बताया कि शादी से पहले उनकी पत्नी मारिया गोरेटी को जया बच्चन ने एक ऐसी सलाह दी थी, जिसे वो आज भी याद रखते हैं.
जया खुद अमिताभ बच्चन के साथ करीब पांच दशक से ज्यादा लंबा शादीशुदा जीवन बिता चुकी हैं, इसलिए अरशद के मुताबिक वो अच्छी तरह समझती थीं कि किसी कलाकार के साथ जिंदगी शेयर करने का मतलब क्या होता है और इस दौरान किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
अरशद ने इस बातचीत में बताया कि जया बच्चन ने मारिया को कलाकार से शादी के बाद आने वाली परिस्थितियों के लिए पहले ही आगाह कर दिया था. उन्होंने कहा, 'जया बहुत समझदार महिला हैं. उन्होंने मुझसे कहा, ‘जीवन में सबसे मुश्किल कामों में से एक है किसी एक्टर से शादी करना है' मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक्टर की फितरत है, लेकिन दुर्भाग्य से, आप हमेशा ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां आपका सामना बहुत दिलचस्प और अट्रैक्टिव लोगों से होता है.'
एक्टर ने आगे कहा कि जया जी ने वास्तव में मारिया और मेरी शादी के समय कहा था कि जीवन में सबसे मुश्किल कामों में से एक है किसी कलाकार से शादी करना है. उन्होंने हमसे पूछा, 'क्या आप इसके लिए तैयार हैं?' यही कारण है, क्योंकि आपका काम आपको ऐसे काम करने पर मजबूर करता है जो एक नॉर्मल कपल के लिए आसान नहीं होते हैं. इसलिए आपको उस प्रॉब्लम को पार करना पड़ता है और फिर भी उस व्यक्ति के साथ रहना पड़ता है. इसलिए आपका प्यार आम लोगों के प्यार और ध्यान से परे होना चाहिए.'
जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी भी हिंदी सिनेमा की पॉपुलर कहानियों में शामिल है. दोनों ने 3 जून, 1973 को शादी की थी. 'जंजीर' समेत कई फिल्मों में साथ काम करने वाले इस कपल ने फिल्म की सफलता के बाद शादी का फैसला लिया था. पांच दशक से ज्यादा समय बीतने के बावजूद दोनों का रिश्ता लगातार सुर्खियों में बना रहता है. दोनों के दो बच्चे श्वेता बच्चन नंदा और अभिषेक बच्चन हैं. ऐसे में जया की वो सलाह केवल एक एक्ट्रेस का एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि लंबे शादीशुदा जीवन से निकली समझ भी कही जा सकती है.
अरशद वारसी और मारिया गोरेटी की शादी को भी लंबा समय हो गया है. इस कपल ने 14 फरवरी, 1999 को शादी की थी. दोनों ने चर्च में विवाह करने के बाद ट्रैडिशनल निकाह भी किया. करीब 25 साल बाद जनवरी 2024 में उन्होंने अपनी शादी का ऑफिशियली रजिस्टर कराया था. वहीं, काम के मोर्चे पर अरशद वारसी लगातार बिजी हैं. साल 2026 में उनकी 'वेलकम टू द जंगल' और 'धमाल 4' जैसी फिल्में खबरों में रही हैं. अब वो 'जीवन भीमा योजना' में डबल रोल निभाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि 'घमासान' भी रिलीज के लिए तैयार है.