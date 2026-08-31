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'एक्टर संग शादी निभाना बहुत मुश्किल...' Jaya Bachchan ने सालों पहले Arshad Warsi की पत्नी को किया था आगाह

बॉलीवुड में रिश्तों और शादियों को लेकर सितारों के एक्सपीरियंस अक्सर चर्चा में रहते हैं. ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा जया बच्चन और एक्टर अरशद वारसी की पत्नी मारिया गोरेटी से जुड़ा है, जिसका खुलासा हाल ही में एक्टर ने एक पॉडकास्ट में किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 31, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:39 AM IST
'एक्टर संग शादी निभाना बहुत मुश्किल...' Jaya Bachchan ने सालों पहले Arshad Warsi की पत्नी को किया था आगाह

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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