फिल्म के सेट पर हुई थी अमिताभ से जया की पहली मुलाकात, सहेलियों से हो जाती थी नोकझोंक

खूबसूरती और सादगी के साथ अभिनय में महारत हासिल करने वाली बीते दौर की अभिनेत्री की बात करें तो जया बच्चन का चेहरा आंखों के सामने आना लाजमी है. अभिनय के साथ ही राजनीतिक जगत में भी सफल रहीं जया की उनकी प्रेम कहानी के पन्ने को पलटते हैं और देखते हैं, उसमें क्या-क्या लिखा है.

अमिताभ से जया की पहली मुलाकात

9 अप्रैल 1948 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मीं जया बच्चन अपने लंबे फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दीं. हालांकि, उन्होंने अभिनय की शुरुआत बंगाली फिल्म ‘महानगर’ से की थी. बंगाली फिल्म के बाद उन्होंने 1971 में आई हिंदी फिल्म ‘गुड्डी’ के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया. ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म में जया के साथ अभिनेता उत्पल दत्त और धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में थे.

Add Zee News as a Preferred Source

जया बच्चन की गिनती मंझे हुए सितारों में की जाती है. वह 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं. जया बच्चन और अमिताभ बच्चन साथ में कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें ‘शोले’, ‘बंसी बिरजू’, ‘जंजीर’, ‘अभिमान’, ‘मिली’ और ‘चुपके चुपके’ के साथ ‘सिलसिला’ का भी नाम शामिल है. साल 1973 में जया ने अमिताभ बच्चन से शादी की. हालांकि, इनकी प्रेम कहानी भी सामान्य नहीं है. दोनों की पहली मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी. अमिताभ को देखते ही जया को उनसे पहली नजर में प्यार हो गया था. एक साक्षात्कार के दौरान जया बच्चन ने अपनी प्रेम कहानी का जिक्र किया था.

सहेलियों से हो जाती थी नोकझोंक

उन्होंने बताया था कि वह फिल्म के सेट पर अमिताभ को देखकर उनसे प्रभावित हो गई थीं. अमिताभ को लेकर जया की अपनी सहेलियों के साथ अक्सर नोकझोंक भी हो जाया करती थी. यदि वे कुछ बोलतीं तो जया, अमिताभ का साइड लेकर उनकी ओर से बोल पड़ती थीं.जया ने बताया था, “मैं अपनी फिल्म गुड्डी के सेट पर अमिताभ से मिली थी और उन्हें देखकर मैं उनकी ओर आकर्षित हो गई थी. फिल्म के लिए हम दोनों को कास्ट किया गया था. दरअसल, मैं काफी कम समय में ही उनके प्रेम में पड़ गई थी.“

इसके बाद अमिताभ बच्चन और जया में दोस्ती हो गई और दोनों को फिल्म 'एक नजर' में साथ काम करने के लिए कास्ट किया गया. फिर क्या था, दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों साथ में अक्सर मिलने भी लगे. एक फिल्म की सफलता के जश्न के लिए अमिताभ, जया को लंदन ले जाना चाहते थे. हालांकि, अमिताभ के पिता, साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन का स्पष्ट कहना था कि जहां भी जाना है, शादी करने के बाद जाओ. फिर क्या था, अमिताभ और जया बच्चन ने 3 जून, 1973 को शादी कर ली. जया ने 1974 में बेटी श्वेता और 1976 में बेटे अभिषेक को जन्म दिया.