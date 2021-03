32 साल पहले आज ही के दिन Jayalalitha के अस्तित्व पर हुआ था हमला, बदले की राजनीति ने बना दिया मुख्यमंत्री

नई दिल्ली: फिल्म 'थलाइवी' (Thalaivi) का ट्रेलर जबसे रिलीज हुआ हैं चारों तरफ सिर्फ उसी का बोल-बाला है. हर किसी की जुबान पर कंगना की दमदार अदाकारी और मजबूत डायलॉग के ही बोल हैं. इसी ट्रेलर में एक सीन दिखाया जाता है जब असेंबली में जयललिता बनीं कंगना पर हमला होता है और इसी हमले के बाद जयललिता एक आम नेता से मुख्यमंत्री बनने का सफर तय करती हैं. वह घटना आज ही के दिन यानी 25 मार्च को ही हुई थी.

अभिनेत्री और तमिलनाडु की सशक्त लीडर दिवंगत जयललिता के जीवन पर बनी फिल्म 'थलाइवी' (Thalaivi) में उन पर हमले का एक सीन दिखाया गया हैं. वह सीन 32 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु असेंबली का है, इसी दिन जयललिता पर हमला हुआ था. ये हमला, एक महिला लीडर पर नहीं बल्कि उसके स्वाभिमान और आस्तित्व पर हुआ था. इसी हमले ने जयललिता और तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया था.

They threw Chappal at me, they pulled my hair, in fact they tore out some of my hair. My saree was pulled - Jaylalitha Ji on attack on her in the assembly. #Thalaivi pic.twitter.com/n7qC1iSWuO

