बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगी 3 बड़ी हीरोइन! 4 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी फिल्म, अब होने जा रही शुरू, मेकर बोले- ‘काफी मुश्किल था...’

Farhan Akhtar Jee Le Zaraa: अगस्त 2021 में फरहान अख्तर ने एक नई महिला-केंद्रित रोड ट्रिप फिल्म ‘जी ले जरा’ का ऐलान किया था, जिसमें आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ लीड रोल में ननजर आने वाली थीं. लंबे समय से फैंस इस फिल्म की अपडेट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीच में ऐसी खबरें आने लगीं कि शूटिंग शेड्यूल नहीं मिलने के चलते फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई. वहीं, अब फरहान अख्तर ने ये साफ कर दिया है कि फिल्म जरूर आएगी और वो शुरू होने जा रही है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, डेकिन क्रॉनिकल ने बताया है कि आलिया, प्रियंका और कैटरीना वाली ये फिल्म अब फिर से ट्रैक पर लौट आई है. तीनों एक्ट्रेसेस की डेट्स मिलाना आसान नहीं था, खासकर प्रियंका चोपड़ा के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स बड़ा चैलेंज बन गए थे. हालांकि, अब उन्होंने फिल्म के लिए समय निकालने पर हामी भर दी है. इसके अलावा सिर्फ लीड एक्ट्रेसेस की डेट्स ही नहीं, बल्कि मेल एक्टर्स की कास्टिंग भी काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि टीम चाहती थी कि तीन बड़े मेल स्टार्स इन्हें कॉम्प्लीमेंट करें.

इसलिए बीच में अटक गई थी फिल्म

इस फिल्म की देरी का एक और वजह ये भी रही कि पिछले कुछ सालों में तीनों एक्ट्रेसेस की पर्सनल लाइफ में काफी बदलाव आए. कैटरीना कैफ इसी साल नवंबर में मां बनी हैं, जबकि आलिया भट्ट की बेटी राहा का जन्म 2022 में हुआ था. प्रियंका चोपड़ा भी 2022 में बेटी मालती मेरी की मां बनी थीं. इन बदलावों के चलते सभी का शेड्यूल काफी उलझ गया था. अब जब सब कुछ स्थिर हो गया है, तो फिल्म की तैयारी एक बार फिर तेज हो गई है और टीम जल्द ही शूट शुरू करने वाली है.

बड़ी उम्र के हीरो, छोटी उम्र की हीरोइन… इस हसीना ने खोली फिल्म इंडस्ट्री की पोल, बोलीं- ‘बूढ़े एक्टर को रोमांस के लिए…’

अब फिर से होने जा रही शुरू

फरहान अख्तर ने ये भी बताया कि एक साथ इतने बड़े सितारों की डेट्स मिलाना उनके लिए काफी मुश्किल था. उन्होंने कहा, ‘सच कहूं तो एक्टर्स की डेट्स मिलाना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन अब हम सब कुछ सुलझा चुके हैं और जल्द ही शूटिंग शुरू करेंगे’. ‘जी ले जरा’ को एक मजेदार रोड ट्रिप फिल्म बताया जा रहा है, कुछ उसी तरह जैसे ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ ने दर्शकों का दिल जीता था. इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि कहानी पूरी तरह से तीन महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमने वाली है.

2021 में किया था फिल्म का ऐलान

2021 में जब प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म की ऐलान किया था, तब उन्होंने एक लंबा नोट शेयर किया था. उन्होंने लिखा था कि कैसे मुंबई की एक बारिश भरी रात उन्हें लगा कि अब एक हिंदी फिल्म करनी चाहिए, पर फिल्म कुछ अलग और नया हो. वहीं से 3 महिलाओं की दोस्ती पर आधारित एक रोड ट्रिप फिल्म का आइडिया जन्मा. प्रियंका ने बताया था कि उन्होंने तुरंत आलिया और कैटरीना को फोन करके ये आइडिया शेयर किया और तीनों को ये कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत हां कह दी.

2020 में मिला था फिल्म का आइडिया

प्रियंका ने अपने नोट में ये भी बताया था कि फरवरी 2020 में तीनों एक्ट्रेसेस की मुलाकात हुई थी और सभी ने मिलकर एकमत से फरहान, रितेश सिधवानी, जोया अख्तर और रीमा कागती को इस फिल्म की कमान सौंपने का फैसला किया. संयोग से उस समय फरहन भी महिला-केंद्रित रोड ट्रिप कहानी पर काम कर रहे थे. इस तरह सब कुछ एक साथ जुड़ता चला गया. तीन साल की मेहनत और शेड्यूल की परेशानियों के बाद अब ये फिल्म आखिरकार शुरू होने जा रही है, जिसे तीनों कलाकार दोस्ती और बहनापे का जश्न बता रही हैं.