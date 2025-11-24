Advertisement
Udaipur में Jennifer Lopez का धमाल! इलेक्ट्रिफाइंग परफॉर्मेंस के बीच आउटफिट को लेकर हुईं ट्रोल

Jennifer Lopez In Udaipur : अमेरिकन सिंगर जेनेफिर लोपेज इन दिनों उदयपुर में अपनी इलेक्ट्रेफािनिंग पर्फोमेंस से अपने फैंस का दिल जीत रही हैं, जो की एक कॉन्सर्ट की फीलिंग दे रहा है. लेकिन इस दौरान कई लोगों का उनकी पहनावा पसंद नहीं आया, जिसको लेकर सिंगर को खूब ट्रोल किया जा रहा है. आइए जानते हैं पूरा मामला

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:07 PM IST
इंडिया में इन दिनों अरबपति नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू की वेडिंग की चारों ओर चर्चा हो रही है. इस बिग फैट वेडिंग में कई सेलिब्रटी और पॉपस्टार को बुलाया गया, जिसमें अमेरिकन सिंगर जेनेफिर लोपेज ने धमाकेदार पर्फोमेंस दी और शादी में कॉन्सर्ट का माहौल बना दिया. 23 नवंबर की रात को सिंगर ने उदयपुर में स्टेज पर अपनी आवाज से समां बांध दिया. जेनेफिर की इस इलेक्ट्रिफाइनिंग पर्फोमेंस को वहां मौजूद लोगों ने खूब एंजॉय किया. वहीं सिंगर का ये वीडिय इंटरनेट पर मिनटों में वायरल हो गया, जिसके बाद उनके फैंस ने खूब तारीफ की तो वहीं कुछ लोगों ने उनके ड्रेसिंग सेंस पर सवाल उठाए. 

जेलो हुईं ट्रोल
दरअसल उदयपुर में वेडिंग के दौरान जेनेफिर जब पर्फोमेंस देने के लिए स्टेज पर आईं तो वो एक बोल्ड और रिवीलिंग आउटफिट में दिखीं. सिंगर ने स्टेज पर एक बॉडीशूट पहन रखा था, जिसमें कई कटआउट डिजाइन्स थे. वहीं इस ड्रेस के साथ उन्होंने हाई बूट्स को पहना था. जेनेफिर के इस आउटफिट को देखकर लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया. सोशल मीडिया पर जेनेफिर के पर्फोमेंस की वीडियो वायरल होते ही कुछ फैंस ने जमकर तारीफ की तो कई यूजर ने ट्रोलर करते हुए लिखा, ‘उन्हें आउटफिट चुनने पर काम करने की जरूरत है.’ तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘इस कल्चर के लिए ये एकदम सही ड्रेस नहीं है.’ सिंगर के फैंस ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, ‘जेलो बॉडी गोल्स दे रही हैं.’

 

इंडियन ड्रेस में दिखीं जेलो
स्टेज पर पर्फोम करने से पहले जेलो शादी को इंडियन आउटफिट में एंजॉय करती हुई नजर आ रही थी. इस दौरान उन्होंने एक स्टाइलिश साड़ी को कैरी किया था. डिजाइनर साड़ी और स्लीवलैस ब्लाउज के साथ सिंगर ने स्टेटमेंट ज्वेलरी को पहना था. वहीं शादी में पर्फम करने के बाद जेनेफिर सीधा एयरपोर्ट गईं, जहां उन्होंने मीडिया की और हाथ हिला कर उन्हें अलविदा कहा. 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

jennifer lopez

