अमेरिकी स्टार जेरी एडलर का निधन, 96 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, शोक में फैंस

मशहूर अभिनेता जेरी एडलर का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन की खबर से उनके प्रशंसक और कलाकार शोक में हैं. वे लंबे समय तक पर्दे के पीछे और सामने दोनों ही भूमिकाओं में सक्रिय रहे और अपनी दमदार अभिनय से कई लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. उनके मित्र फ्रैंक जे. रीली ने एक्स पर उनके निधन की पुष्टि करते हुए लिखा, "महान अभिनेता, मेरे मित्र जेरी एडलर का निधन हो गया... आप उन्हें उनकी एक प्रतिष्ठित भूमिका और उनकी कई अतिथि भूमिकाओं से जानते हैं... उन्होंने मेरे बेटे को सोप्रानोस में काम दिलाने में मदद की. कई वर्षों बाद, मेरे बेटे ने उन्हें रेस्क्यू मी में काम दिलाया."
अमेरिकी स्टार जेरी एडलर का निधन
जेरी एडलर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 60 की उम्र में की थी, जो अपने आप में बेहद खास बात है क्योंकि उन्होंने पहले लगभग तीन दशक तक थिएटर के पीछे काम किया था. वे एक कुशल स्टेज मैनेजर और निर्देशक के रूप में पहचाने जाते थे. उन्होंने कई ब्रॉडवे प्रोडक्शन में काम किया, जिसमें मशहूर नाटक 'माय फेयर लेडी' भी शामिल है. बाद में वे अभिनय की दुनिया में आए और वहां भी अपनी खास छाप छोड़ी. उन्होंने शनिवार देर रात (अमेरिकी समयानुसार) अंतिम सांस ली.
'द सोप्रानोज' में हर्मन 'हेश' रैबकिन की भूमिका ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. इसमें वह टोनी सोप्रानो के एक भरोसेमंद सलाहकार के रूप में नजर आए. इसके अलावा, उन्होंने 'द गुड वाइफ' और 'द गुड फाइट' में वकील होवार्ड लाइमैन का किरदार निभाकर लोगों को हैरान कर दिया था.
96 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस
इसके बाद वह 'रेस्क्यू मी' में न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट के स्टेशन प्रमुख सिडनी फीनबर्ग के रूप में भी लोकप्रिय हुए. टीवी की दुनिया में उन्होंने अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं. 'नॉर्दर्न एक्सपोजर' में रब्बी एलन शुलमैन, 'मैड अबाउट यू' में मिस्टर विकर और अमेजन के शो 'ट्रांसपेरेंट' में मोशे और माओरा पफ्फरमैन के पिता के किरदार में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया.
जेरी एडलर का जीवन और करियर यह संदेश देता है कि कभी भी नई शुरुआत करने में देर नहीं होती. उन्होंने छोटे से छोटे किरदार को भी इतनी कुशलता से निभाया कि वह दर्शकों के दिलों में बस गए. उनकी मेहनत और लगन ने न केवल उन्हें एक सफल अभिनेता बनाया, बल्कि थिएटर और टेलीविजन के लिए एक अमूल्य संपत्ति भी. उनका निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनकी यादें, उनकी कला और उनका समर्पण सदैव जीवित रहेंगे.
