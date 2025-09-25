Jim Sarbh और Naseeruddin Shah की ‘Made In India: A Titan Story’ का टीजर हुआ रिलीज, JRD Tata का विजन Document!

बॉलीवुड एक्टर Jim sarbh और Naseeruddin Shah की इस मच अवेटेड सीरीज का टीजर आज यानी 25 सितंबर को रिलीज हो गया है. ये सीरीज JRD Tata और जेरेक्सस देसाई के विजन पर आधारित है, जिसमें उनके सपने और वॉच ब्रांड Titan के शुरू होने की कहानी को दर्शाया है. Titan Watch को दुनिया की बेहतरीन घड़ियों में से एक माना जाता है, इस खड़ी के निर्माण ने भारत को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया था. वहीं इसके पहले लुक के रिलीज होते फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखी जा सकती है.

Robbie Grewal

डायरेक्टर Robbie Grewal द्वारा बनाई गई इस वेब सीरीज का पहला लुक ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर, अमेजन एमएक्स प्लेयर ने ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पर रिलीज किया है, जिसमें प्रोड्यूसर को एक लाइन से दिखाया गया है. वहीं इस टीजर में Naseeruddin Shah, JRD Tata और एक्टर Jim sarbh जेरेक्सस देसाई की भूमिका में नजर आ रहे हैं.

Titan’s Revolutionary Journey

डायरेक्टर Robbie Grewal की इस जर्नी में एक्ट्रेस नमिता दुबे, वैभव तत्वावदी, कावेरी सेठ, लक्षवीर सरन और परेश गणात्रा भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. वहीं वेब सीरीज के 1 मिनट, 3 सेकंड के वीडियो में आपको बेहतरीन डायलॉग, विंटेज लुक और कमाल की एनर्जी देखने को मिलेगी, जो कि ऑडियंस के दिलों-दिमाग पर लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ने में सफल रहेंगे. वहीं बात करें सीरीज की रिलीज डेट की तो, ये साल 2026 में स्ट्रीम हो सकती है.