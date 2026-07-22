रील्स बनाने में बिजी है आज की यंग जनरेशन, तो देश के लिए कौन लड़ेगा? जिमी शेरगिल ने देश के युवाओं से पूछा सवाल...

हिंदी सिनेमा के वर्सेटाइल एक्टर जिमी शेरगिल इन दिनों अपनी नई सीरीज ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ (Operation Safed Sagar) के प्रमोशन में काफी बिजी हैं. ये सीरीज 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स की ओर से चलाए गए असली ऑपरेशन पर आधारित है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जिमी ने आज की यंग जनरेशन को लेकर एक बड़ी बात कही. उन्होंने सवाल उठाया कि आजकल की यूथ इंडियन आर्मी में शामिल होने से क्यों पीछे हट रहे हैं? उनका ये बयान लोगों का खूब ध्यान खींच रहा.
जिमी का मानना है कि आज के बच्चों को हमारे एयरफोर्स के पायलटों की बहादुरी और कुर्बानियों के बारे में बताना बहुत जरूरी है. जिमी ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि जब वे छोटे थे, तो वे खुद भी सेना में भर्ती होना चाहते थे. लेकिन उस समय कट-ऑफ मार्क्स इतने ज्यादा हुआ करते थे कि उनका सेलेक्शन नहीं हो पाया. उन्होंने कहा, ‘हमारे समय में स्कूल के लगभग 99 परसेंट बच्चे फौज में जाना चाहते थे. मैंने खुद 90 परसेंट से ज्यादा नंबर पाए थे, फिर भी मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि कॉम्पटीशन बहुत ज्यादा था’.
उन्होंने आगे कहा, ‘लेकिन आज के दौर में ऐसा लगता है कि किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है’. जिमी ने आज के माहौल पर दुख जाहिर करते हुए, ‘आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन थमा दिया गया है. हर कोई बस रील्स बनाने और फिल्में बनाने में लगा हुआ है’. उन्होंने आगे कहा, ‘अगर हर इंसान सिर्फ फिल्में ही बनाएगा तो फिर देश के लिए सरहद पर कौन लड़ेगा भाई? क्या हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे?’. जिमी का कहना है कि इसी वजह से युवाओं को ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ जैसी कहानियां दिखाना बहुत जरूरी है.
ताकि उनके अंदर देश प्रेम का जज्बा जागे. जिमी ने आगे कहा कि इस तरह के शोज देखकर युवाओं के मन में यह ख्याल आना चाहिए कि ‘मुझे भी एयरफोर्स जॉइन करनी है’. अगर किसी की उम्र निकल भी गई है, तो कम से कम वे अपने आने वाले बच्चों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करेंगे. जिमी ने आज फिल्मों और न्यूज चैनलों में बढ़ते शोर-शराबे पर भी बात की. जब उनसे पूछा गया, ‘क्या देशभक्ति वाली फिल्में अब बहुत लाउड हो गई हैं?’, तो उन्होंने कहा कि आज के जमाने में ऐसा लगता है जैसे हर बात चिल्लाकर ही बोलनी पड़ती है.
जिमी शेरगिल का मानना है कि पहले के दौर में टीवी पर खबरें बहुत ही शांति और सादगी से बताई जाती थीं. लोग भी उन्हें बहुत गौर से सुनते थे. लेकिन आज के माहौल में न्यूज चैनलों पर हर कोई बस चिल्लाता हुआ नजर आता है. जिमी के मुताबिक, ‘आजकल का माहौल ही कुछ ऐसा बन गया है कि शोर-शराबा बढ़ गया है और यही बदलाव अब हमारी फिल्मों में भी देखने को मिल रहा है’. हालांकि, उनका ये भी कहना है कि अगर दिल से और सही नीयत के साथ कोई सच्ची कहानी बनाई जाए, तो वे सीधे दर्शकों के दिलों को छू लेती है.
बता दें, ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ के जरिए जिमी शेरगिल ये बात सामने रखना चाहते हैं कि हमारे देश के जवानों की शहादत और उनकी बहादुरी का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए. उनका कहना है कि इस सीरीज को देखने के बाद अगर एक भी युवा एयरफोर्स में भर्ती होने का मन बना लेता है, तो उनकी पूरी टीम की कोशिश कामयाब मानी जाएगी. आजकल के युवाओं के लिए अपने देश के इतिहास और अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना बहुत मायने रखता है. सिर्फ फिल्में या सीरीज देखना ही काफी नहीं है, बल्कि देश के लिए जागरूक रहना चाहिए.