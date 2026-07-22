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रील्स बनाने में बिजी है आज की यंग जनरेशन, तो देश के लिए कौन लड़ेगा? जिमी शेरगिल ने देश के युवाओं से पूछा सवाल...

Jimmy Sheirgill Operation Safed Sagar: बॉलीवुड एक्टर जिमी शेरगिल ने आज की यंग जनरेशन के सेना में कम इंटरेस्ट लेने पर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि आजकल सब रील्स और फिल्मों में बिजी हैं. जिमी का मानना है कि युवाओं को ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ जैसी देश भक्ति की कहानियां जरूर देखनी चाहिए.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 22, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:48 AM IST
रील्स बनाने में बिजी है आज की यंग जनरेशन, तो देश के लिए कौन लड़ेगा? जिमी शेरगिल ने देश के युवाओं से पूछा सवाल...
Image Credit: Jimmy Sheirgill Operation Safed Sagar

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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