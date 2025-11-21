Advertisement
रोटी के थे मोहताज, संघर्षों में बिता बचपन; नहीं जानते होंगे आज के इस सुपरस्टार की ये कहानी...

Jisshu Sengupta Struggle: आज के समय में टीवी और फिल्मों की दुनिया में जहां नेपोटिज्म के आरोप किसी न किसी पर आए दिन लगते रहते हैं. वहीं कुछ एक्टर्स ऐसे भी होते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे से इस इंडस्ट्री में सफलता हासिल की है. इस खबर में हम आपको ऐसे ही एक्टर के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 12:17 PM IST
Jisshu Sengupta: टीवी और फिल्मों की दुनिया में ऐसे कई सितारे आए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे के दम पर सफलता हासिल की है. इस लिस्ट में बंगाल के सुपरस्टार जीशू सेनगुप्ता भी हैं. जीशू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब उनके घर में खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने आज के समय फिल्मों से करोड़ों की संपत्ति और लग्जरी लाइफ के मालिक बन गए हैं.  

 

बचपन का संघर्ष
जीशू सेगुप्ता, जिन्हें कुछ लोग उज्जवल सेनगुप्ता के नाम से भी जानते हैं, आज के समय में वे करोड़ों के मालिक हैं. लेकिन उनका बचपन काफी मुश्किलों से भरा रहा है. अपने बचपन और परिवार के बारे में बता करते हुए जीशू ने कई इंटरव्यू में बताया है कि उनके परिवार ने ऐसी आर्थिक तंगी देखी है, जिसमें खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे. उनके घर की स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि बिजली बिल नहीं भरने के कारण उनके घर की बिजली 6 महीने तक काट दी गई. जीशू बताते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक्टव बनेंगे. वे क्रिकेट खेलते थे और शाम के समय ड्रम बजाकर थोड़ी पॉकेट मनी कमाते थे, जिससे घर में कुछ मदद कर सके. 

पहले ब्रेक के बाद बदली जिंदगी 
बचपन में भले ही उनकी जिंदगी संघर्षों में बिती हो, लेकिन पहले ब्रेक के बाद उनकी जिंदगी बदल गई. उनकी लाइफ का टर्निंग प्वॉइंट तब आया, जब उन्हें महज 18 साल की उम्र में पहला टीवी शो 'महाप्रभु' मिला. इस शो से उन्हें एक दिन में 250 रुपये मिलते थे, जो उस समय उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी. हालांकि धीरे-धीरे बंगाली टीवी इंडस्ट्री में वे फेमस होने लगे और उन्हें जाने-माने चेहरों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया. आज के समय में वे बंगाल के टीवी और फिल्मी जगत के बड़े सितारों की लिस्ट में आते हैं. 

 

'बदकिस्मत' का टैग
एक्टिंग करियर भी उनका उतना आसान नहीं था. साल 2001 में उन्होंने टीवी को छोड़कर फिल्मों पर ध्यान देने का फैसला किया. लेकिन उनका ये फैसला उनके लिए आसान नहीं रहा. कई महीनों तक उन्हें कोई भी अच्छी फिल्म नहीं मिली और लोगों ने उन्हें 'बदकिस्मत' का टैग दे दिया. उस वक्त उन्हें सिर्फ सी-ग्रेड फिल्मों में हीरो का रोल मिलता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. कोशिश करते रहे और 'अबोहोमान' फिल्म के साथ उनकी किस्मत फिर चमकी. इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में भी पहचान मिली और उन्हें बर्फी, पीकू, मर्दानी 2, मणिकर्णिका जैसी फिल्मों में दमदार काम किया. आज के समय में वे बंगाल के टॉप कलाकरों में शामिल हैं. शानदार बंगले और मंहगी कारों के साथ वे करोड़ों के मालिक भी हैं.

Reetika Singh

TAGS

Jisshu Senguptajisshu sengupta movie

