टीचर्स डे पर मिला खूबसूरती का तमगा, बच्चों को पढ़ाने वाली Joheirry Mola Dominguez ने जीता मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब

मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोल डोमिंग्वेज (Joheirry Mola Dominguez) ने अपने नाम कर लिया है, जिसे न्हा ट्रांग, वियतनाम में होस्ट किया गया था. ग्रैंड फिनाले में उन्होंने दुनिया भर से आईं खूबसूरत और कई प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया है. 24 साल की जोहेरी मोल सिर्फ खूबसूरती के दम पर यहां तक नहीं पहुंचीं बल्कि उनका कड़ी मेहनत और कॉन्फिडेंस ने उन्हें खिताब हासिल करने में मदद की है. जब किसी मॉडल का नाम सामने आता है, तो अक्सर तस्वीरों, फैशन और ग्लैमर की दुनिया की इमेजिनेशन आती है. लेकिन डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोल डोमिंग्वेज (Joheirry Mola Dominguez) की कहानी इस नॉर्मल थिंकिंग को एक अलग दिशा देती है.
उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा मॉडलिंग से जुड़ा है, लेकिन उनकी पहचान का दायरा उससे कहीं बड़ा है. वो लिटरेचर और सोशल स्टाडीज की टीचर हैं, न्यूज कॉरस्पॉन्डेंट के रूप में लोगों और दुनिया से जुड़ी कहानियों को समझती हैं और सोशल वर्कर भी हैं, जो उन समुदायों तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, जहां अवसर हमेशा समान रूप से आसानी से नहीं मिलते. यही सब उनकी कहानी को दिलचस्प बनाते हैं. क्योंकि यहां बाहरी पहचान से ज्यादा जरूरी वो उद्देश्य है, जिसे उन्होंने अपने काम के सेंटर में रखा है.
जोहेरी ने Universidad Iberoamericana से बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है. पहली नजर में ये एड्यूकेशन उनके सोशल वर्कर के काम से अलग लग सकती है, लेकिन सच में किसी सामाजिक पहल को लंबे समय तक चलाने के लिए विचार के साथ-साथ मेहनत और प्लानिंग की समझ भी जरूरी होती है. यही कारण है कि उनकी एज्यूकेशन जर्नी को केवल एक डिग्री के रूप में देखना उनकी कहानी को छोटा कर देगा.
जोहेरी की कहानी का अहम हिस्सा उनकी संस्था 'Voices of Tomorrow' है. इस पहल से उन्होंने वंचित समुदायों के बच्चों और युवाओं तक इंग्लिश एज्युकेशन पहुंचाने का प्रयास शुरू किया. यहां इंग्लिश सिर्फ शब्दों और व्याकरण का विषय नहीं रह जाती है. ये उनके विजन में अवसर, डायलॉग और कॉन्फीडेंस का माध्यम बनती है. किसी बच्चे के लिए दूसरी भाषा सीखना उसे अपने लोकल एरिया से बाहर की दुनिया से जुड़ने का रास्ता दे सकता है. Voices of Tomorrow नाम भी इसी विचार को सामने रखता है.
मिस वर्ल्ड तक की उनकी जर्नी को अगर सिर्फ मॉडलिंग, जर्नलिज्म, टीचर या सोशल वर्कर के अलग-अलग खानों में रखा जाए, तो उनकी कहानी का सबसे अहम हिस्सा छूट सकता है. इन सभी भूमिकाओं को जोड़ने वाली कड़ी है, लोगों तक पहुंचना और उन्हें अपनी आवाज के लिए मंच देना, कैमरे के सामने खड़े होने वाली एक महिला से लेकर कक्षा में बच्चों के साथ समय बिताने और सामाजिक पहल खड़ी करने वाली शख्सियत तक, उनका सफर इस बात की याद दिलाता है कि पब्लिक इमेज को तभी बढ़ाता है जब उसका इस्तेमाल किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाए.
इस इंटरनेशनल स्टेज पर भारत का रिप्रेजेंटेशन उज्जैन, मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने किया. वो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतकर मिस वर्ल्ड के मंच तक पहुंची थीं. एक्टिंग, थिएटर और इंडियन ट्रैडिशन से जुड़े अपने एक्सपीरियंस के साथ निकिता ने प्रतियोगिता में अपनी अलग छाप छोड़ी और टॉप 40 में जगह बनाई. हालांकि, आगे बढ़ते हुए वो टॉप 20 में जगह नहीं बना सकीं, जिससे उनका मिस वर्ल्ड 2026 का सफर वहीं खत्म हो गया. दूसरी ओर जोहेरी ने लगातार अगले चरण पार करते हुए टॉप 20, टॉप 12 और फिर टॉप 6 का रास्ता तय किया और आखिर तक ताज तक जा पहुंचीं.