टीचर्स डे पर मिला खूबसूरती का तमगा, बच्चों को पढ़ाने वाली Joheirry Mola Dominguez ने जीता मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब

मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोल डोमिंग्वेज (Joheirry Mola Dominguez) ने अपने नाम कर लिया है, जिसे न्हा ट्रांग, वियतनाम में होस्ट किया गया था. ग्रैंड फिनाले में उन्होंने दुनिया भर से आईं खूबसूरत और कई प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया है. 24 साल की जोहेरी मोल सिर्फ खूबसूरती के दम पर यहां तक नहीं पहुंचीं बल्कि उनका कड़ी मेहनत और कॉन्फिडेंस ने उन्हें खिताब हासिल करने में मदद की है. जब किसी मॉडल का नाम सामने आता है, तो अक्सर तस्वीरों, फैशन और ग्लैमर की दुनिया की इमेजिनेशन आती है. लेकिन डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोल डोमिंग्वेज (Joheirry Mola Dominguez) की कहानी इस नॉर्मल थिंकिंग को एक अलग दिशा देती है.