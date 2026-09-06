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टीचर्स डे पर मिला खूबसूरती का तमगा, बच्चों को पढ़ाने वाली Joheirry Mola Dominguez ने जीता मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब

Miss World 2026: मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब डोमिनिकन रिपब्लिक की खूबसूरत जोहेरी मोल डोमिन्गेज ने अपने नाम किया है. जोहेरी की कहानी सिर्फ खूबसूरती की नहीं, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और कॉन्फिडेंस की भी है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 06, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:41 AM IST
टीचर्स डे पर मिला खूबसूरती का तमगा, बच्चों को पढ़ाने वाली Joheirry Mola Dominguez ने जीता मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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