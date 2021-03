फिल्म की टिकट बेचने लगे John Abraham, वीडियो में साथ दिखे Emraan Hashmi

नई दिल्ली: जॉन अब्राहम (John Abraham), इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) स्टारर फिल्म 'मुंबई सागा' (Mumbai Saga) बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है. फिल्म को हिट बनाने के लिए स्टार जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जॉन अब्राहम (John Abraham) ने एक कदम आगे निकलकर टिकट बेचना ही शुरू कर दिया. फिल्म का प्रमोशन करने के लिए जॉन और इमरान थिएटर पहुंचे जहां दर्शकों को जॉन ने खुद टिकट बेची.

इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें जॉन अब्राहम (John Abraham) टिकट विंडो पर फिल्म की टिकट बेचते नजर आए. दर्शकों को जॉन का ये अंदाज काफी भा रहा है.

Amartya and Vijay invite you to watch the BIGGEST FACE-OFF OF THE YEAR on the big screen, the best way to watch it.

Follow all the safety norms, be safe & enjoy the SAGA OF THE YEAR.

BOOK YOUR TICKETS NOW! https://t.co/3zMCX838qu#MumbaiSaga IN CINEMAS NOW. pic.twitter.com/hqxtlGyaLs

— Emraan Hashmi (@emraanhashmi) March 19, 2021