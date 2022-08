John Abraham Movie Announcement: जॉन अब्राहम (John Abraham) ने हाल ही में 'एक विलेन' (Ek Villain) से धमाल किया था. इस फिल्म का सुरूर लोगों के दिमाग से उतरा भी नहीं था कि एक्टर ने एक और फिल्म का ऐलान कर दिया. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक्टर ने अपने फैंस को खुशखबरी दी है और बताया है कि फैंस को एक बार फिर उन्हें देखने का मौका मिलेगा वो भी अगले साल. कुछ ही दिनों पहले एक्टर ने अपनी फिल्म ‘तेहरान’ (Tehran) का पहला लुक शेयर किया था. इस पोस्टर में उनका इंटेस लुक देखने को मिला था और अब जॉन ने एक और फिल्म का खुलासा कर दिया है.

नई फिल्म का ऐलान

जॉन अब्राहम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दो ट्वीट्स किए हैं और आने वाली फिल्म की जानकारी दी है. उन्होंने अपने ट्वीट्स में लिखा कि 'बाटला हाउस' और 'तेहरान' के बाद अब हम 'बेक माई केक' के साथ मिलकर ला रहे हैं'तारिक'. अच्छी कहानियां सुनाने की आजादी का जश्न मनाने का समय आ गया है. एक्टर ने बताया कि इस फिल्म को अरुण गोपालन ने डायरेक्ट किया है. इसके अलावा जॉन अब्राहम, संदीप और शोभना यादव इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं.

Aazadi ki 'Tariq', 15 August, 2023.

'Tariq' is our next creative collaboration with Bake My Cake Films after Batla House and Tehran. Time to celebrate the freedom to tell good stories #AzadiKaAmritMahotsav pic.twitter.com/7I3A9hYYKu

— John Abraham (@TheJohnAbraham) August 15, 2022