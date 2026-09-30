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जॉन अब्राहम की 'फोर्स' के 15 साल पूरे, एक्टर ने दिवंगत डायरेक्टर निशिकांत कामत को किया याद; लिखा इमोशनल कर देने वाला नोट

जॉन अब्राहम की फिल्म ‘फोर्स’ को रिलीज हुए 15 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर अभिनेता ने दिवंगत निर्देशक निशिकांत कामत को याद किया. जॉन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट शेयर करते हुए फिल्म से जुड़ी यादें ताजा कीं और कहा कि उम्मीद है उन्हें गर्व महसूस हो रहा होगा.

Written ByIANS
Published: Sep 30, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 06:11 PM IST
जॉन अब्राहम की 'फोर्स' के 15 साल पूरे, एक्टर ने दिवंगत डायरेक्टर निशिकांत कामत को किया याद; लिखा इमोशनल कर देने वाला नोट

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