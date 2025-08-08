'दुनिया में क्या हो रहा...' जॉन अब्राहम ने भारत पर लगे 50% टैरिफ पर किया रिएक्ट
Advertisement
trendingNow12872623
Hindi Newsबॉलीवुड

'दुनिया में क्या हो रहा...' जॉन अब्राहम ने भारत पर लगे 50% टैरिफ पर किया रिएक्ट

John Abraham Reacts to Trump Tariffs: बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी फिल्म 'तेराहन' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच एक्टर ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इंडिया पर 50% टैरिफ लगाए जाने पर रिएक्ट किया है और कहा कि लोग कहते हैं कि अमेरिका का दुश्मन होना भी खतरनाक है.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 08, 2025, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जॉन अब्राहम
जॉन अब्राहम

John Abraham Reacts to Trump Tariffs: बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. एक्टर की फिल्म 'तेराहन' जल्द 14 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इन दिनों जॉन अब्राहम अपनी फिल्म का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक्टर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में आइडिया एक्सचेंज का हिस्सा बने. इस दौरान उन्होंने पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के जुड़े कई किस्से शेयर किए.  

अमेरिका-इंडिया के रिश्ते पर एक्टर ने किया रिएक्ट  
दरअसल, हाल ही में जॉन अब्राहम 'द इंडियन एक्सप्रेस' के शो 'आइडिया एक्सचेंज' का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें अमेरिका-इंडिया के रिश्ते को लेकर भी अपनी बात रखी और डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इंडिया पर जो 50 फीसदी टैरिफ लगाया है, उस पर अपनी राय रखी. प्रोमो में सुना जा सकता है कि एक्टर बोल रहे हैं कि अमेरिका का दुश्मन होना बेहद खतरनाक है. अमेरिका का दोस्त होना घातक है क्योंकि आपको नहीं पता कि वे किस तरफ जाएंगे. 

स्वरा भास्कर के पति को यूजर ने कहा 'छपरी', एक्ट्रेस ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा- 'जातिवाद एक गाली....'

'दुनिया में आखिर क्या हो रहा'
इसी दौरान जॉन अब्राहम ने अपनी फिल्म का किस्सा सुनाते हुए बताया कि 'फिल्म का एक रोचक तथ्य यह है कि इजरायलियों ने इजरायली किरदार निभाए और ईरानियों ने ईरानी किरदार, लेकिन हमने साथ में खाना खाया और सब कुछ ठीक था, कोई समस्या नहीं थी. ऐसी चीजें देखकर आप सोचते हैं कि दुनिया में आखिर क्या हो रहा है और हमारे दोस्त अक्सर नियम बदलते रहते हैं.'

'अमेरिका का दुश्मन होना भी खतरनाक...'
जॉन अब्राहम ने आगे बताया कि 'मुझे नहीं पता कि उन्होंने पिछले 8 घंटों में फिर से बदलाव किया है या नहीं, या फिर अभी भी 50% पर है. लोग कहते है कि अमेरिका का दुश्मन होना भी खतरनाक है और दोस्त होना भी जानलेवा है क्योंकि आप नहीं जानते वो किस तरफ जाएंगे.'

ओटीटी पर ट्रेंड में रही थी फिल्म 
बता दें कि जॉन अब्राहम फिल्म 'तेहरान' से पहले 'द डिप्लोमेट' में नजर आए थे. इस फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स ने भी काफी पसंद किया था. लेकिन द डिप्लोमेट फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला. हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद फिल्म लंबे समय तक ट्रेंड में रही थी.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
काजोल गुप्ता

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

John Abraham

Trending news

LPG के लिए 30000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
Cabinet decision
LPG के लिए 30000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
Jammu and Kashmir
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
income tax bill 2025
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
Russian Oil
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
Nathu La border trade
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
AI avatar
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
High Court Of India
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
Shashi Tharoor
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए SC बनाएगा कमेटी, UP सरकार के अध्यादेश पर रोक
Supreme Court
बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए SC बनाएगा कमेटी, UP सरकार के अध्यादेश पर रोक
आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
kulgaon news
आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
;