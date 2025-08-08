'दुनिया में क्या हो रहा...' जॉन अब्राहम ने भारत पर लगे 50% टैरिफ पर किया रिएक्ट

John Abraham Reacts to Trump Tariffs: बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी फिल्म 'तेराहन' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच एक्टर ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इंडिया पर 50% टैरिफ लगाए जाने पर रिएक्ट किया है और कहा कि लोग कहते हैं कि अमेरिका का दुश्मन होना भी खतरनाक है.
Trending Photos
John Abraham Reacts to Trump Tariffs: बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. एक्टर की फिल्म 'तेराहन' जल्द 14 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इन दिनों जॉन अब्राहम अपनी फिल्म का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक्टर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में आइडिया एक्सचेंज का हिस्सा बने. इस दौरान उन्होंने पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के जुड़े कई किस्से शेयर किए.
अमेरिका-इंडिया के रिश्ते पर एक्टर ने किया रिएक्ट
दरअसल, हाल ही में जॉन अब्राहम 'द इंडियन एक्सप्रेस' के शो 'आइडिया एक्सचेंज' का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें अमेरिका-इंडिया के रिश्ते को लेकर भी अपनी बात रखी और डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इंडिया पर जो 50 फीसदी टैरिफ लगाया है, उस पर अपनी राय रखी. प्रोमो में सुना जा सकता है कि एक्टर बोल रहे हैं कि अमेरिका का दुश्मन होना बेहद खतरनाक है. अमेरिका का दोस्त होना घातक है क्योंकि आपको नहीं पता कि वे किस तरफ जाएंगे.
स्वरा भास्कर के पति को यूजर ने कहा 'छपरी', एक्ट्रेस ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा- 'जातिवाद एक गाली....'
'दुनिया में आखिर क्या हो रहा'
इसी दौरान जॉन अब्राहम ने अपनी फिल्म का किस्सा सुनाते हुए बताया कि 'फिल्म का एक रोचक तथ्य यह है कि इजरायलियों ने इजरायली किरदार निभाए और ईरानियों ने ईरानी किरदार, लेकिन हमने साथ में खाना खाया और सब कुछ ठीक था, कोई समस्या नहीं थी. ऐसी चीजें देखकर आप सोचते हैं कि दुनिया में आखिर क्या हो रहा है और हमारे दोस्त अक्सर नियम बदलते रहते हैं.'
'अमेरिका का दुश्मन होना भी खतरनाक...'
जॉन अब्राहम ने आगे बताया कि 'मुझे नहीं पता कि उन्होंने पिछले 8 घंटों में फिर से बदलाव किया है या नहीं, या फिर अभी भी 50% पर है. लोग कहते है कि अमेरिका का दुश्मन होना भी खतरनाक है और दोस्त होना भी जानलेवा है क्योंकि आप नहीं जानते वो किस तरफ जाएंगे.'
ओटीटी पर ट्रेंड में रही थी फिल्म
बता दें कि जॉन अब्राहम फिल्म 'तेहरान' से पहले 'द डिप्लोमेट' में नजर आए थे. इस फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स ने भी काफी पसंद किया था. लेकिन द डिप्लोमेट फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला. हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद फिल्म लंबे समय तक ट्रेंड में रही थी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.