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90s के बच्चों के दिल में आज भी क्यों बसते हैं जॉनी लीवर? आज डेब्यू करते तो Instagram बना देता Superstar!

Johnny Lever: बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन जॉनी लीवर 14 अगस्त को अपना 69वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे. 90 के दौर में बिना इंस्टाग्राम, यूट्यूब और रील्स के उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और मिमिक्री से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. आइए जानते हैं 90s के बच्चों को जॉनी लीवर आज भी इतने याद क्यों हैं?

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 13, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:09 PM IST
90s के बच्चों के दिल में आज भी क्यों बसते हैं जॉनी लीवर? आज डेब्यू करते तो Instagram बना देता Superstar!
Image Credit: 90s के बच्चों को जॉनी लीवर इतने याद क्यों हैं? (एआई फोटो)

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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