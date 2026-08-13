90s के बच्चों के दिल में आज भी क्यों बसते हैं जॉनी लीवर? आज डेब्यू करते तो Instagram बना देता Superstar!

'मैं आपका जीजा हूं साला जी...' फेमस कॉमेडियन जॉनी लीवर का ये दमदार डायलॉग तो आपने कई बार सुना होगा और इसे सुनते ही 90s और 2000s के दौर की याद आ गई होगी. उस समय बॉलीवुड फिल्मों में कॉमेडी का मतलब सिर्फ हंसाना नहीं, बल्कि जॉनी लीवर की शानदार कॉमिक टाइमिंग हुआ करती थी. बिना इंस्टाग्राम, यूट्यूब और रील्स के जॉनी ने अपने एक्सप्रेशन, मिमिक्री और अनोखे अंदाज से घर-घर में ऐसी खास पहचान बनाई है, जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं.
14 अगस्त को जॉनी लीवर अपना 69वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे. इस खास मौके पर आइए एक बार फिर उन्हें याद करते हैं कि आखिर 90 के दशक के बच्चों के दिल में उनकी कॉमेडी आज भी इतनी खास क्यों है? अगर जॉनी लीवर आज के सोशल मीडिया दौर में डेब्यू करते तो क्या इंस्टाग्राम उन्हें बॉलीवुड स्टार से भी बड़ा सोशल मीडिया सुपरस्टार बना देता?
जैसा कि आप जानते ही हैं कि 90 के दौर के बच्चों के लिए जॉनी लीवर सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि उन फिल्मों का हिस्सा थे, जिनके डायलॉग और सीन फिल्म खत्म होने के बाद भी लोगों के बीच चर्चा में रहते थे. आज जब कोई कलाकार एक वायरल रील से रातोंरात मशहूर हो जाता है, तब जॉनी लीवर ने बिना किसी सोशल मीडिया के ऐसा स्टारडम हासिल किया था, जिसे समझने के लिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखना जरूरी है.
आज किसी स्टार का कोई डायलॉग या मजेदार वीडियो वायरल होने में केवल कुछ ही घंटे लगते हैं. अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी का भी चेहरा रातोंरात वायरल हो जाता है, लेकिन 90 के दशक में ऐसा नहीं था. उस दौर में किसी कॉमेडियन को वायरल होने के लिए फिल्मों, टीवी, स्टेज शो और दर्शकों की जुबान का ही सहारा लेना पड़ता था. जॉनी लीवर ने इसी रास्ते से अपनी दमदार पहचान बनाई है. उनका नाम सुनते ही अब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. कॉमेडियन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि फिल्म में उनका किरदार छोटा हो या बड़ा, वो अक्सर दर्शकों के बीच अपनी एक अलग ही छाप छोड़कर जाते थे.
कॉमेडियन जॉनी लीवर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनके डायलॉग नहीं थे, बल्कि उनका चेहरा, आवाज, बॉडी लैंग्वेज और कॉमिक टाइमिंग होती थी, जो उनका पूरा कॉमेडी पैकेज तैयार करते थे. आज सोशल मीडिया पर किसी कलाकार का एक एक्सप्रेशन वायरल होकर मीम मटेरियल बन जाता है. देखा जाए तो जॉनी लीवर के पास तो मीम एक्सप्रेशन की पूरी लाइब्रेरी थी. सोचिए अगर 90 के दशक में इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का ट्रेंड होता तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पर भर-भरकर मीम वायरल होते. उनके डायलॉग पर हजारों लोग वीडियो बनाते.
किसी कॉमेडियन के फेमस होने की सबसे बड़ी निशानी यह भी होती है कि लोग उनके अंदाज की नकल करने लगें. जॉनी लीवर के साथ भी यही हुआ था. स्कूल में दोस्त उनके डायलॉग दोहराते थे, तो घर में भी उनके सीन की नकल देखने को मिल जाती थी. आज यही क्रिएटर्स की सफलता का बड़ा फॉर्मूला है. ऐसा कंटेंट जो लोग खुद रीक्रिएट करें, उस पर वीडियो बनाएं और आगे शेयर करें.
जॉनी लीवर ने अपने दौर में एक से एक फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्होंने खुद को सीमित कॉमेडी तक नहीं रखा. वह कभी पुलिस वाले बने, कभी नौकर तो कभी पड़ोसी और कभी ऐसा किरदार निभाया कि लोगों को हंसा-हंसाकर लोट-पोट कर दिया. उनका किरदार बदलता था, लेकिन जॉनी लीवर की कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें अलग पहचान देती थी. आज के सोशल मीडिया दौर में उनके लिए यह बहुमुखी प्रतिभा उनका बड़ा हथियार बन सकती थी. वह अलग-अलग किरदारों पर शॉर्ट्स और रील्स बना सकते थे.
हालांकि 90 के दौर में जॉनी लीवर को वायरल होने के लिए इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं थी. उन्होंने अपनी प्रतिभा से खुद को इतना बड़ा बना लिया है कि आज इंस्टाग्राम भी उनके पुराने सीन को कंटेंट बनाकर वायरल कर सकता है और यही एक सुपरस्टार की असली पहचान है.