Jolly LLB 3 Advance Booking: रिलीज से पहले ही मालामाल हुए 'जॉली एलएलबी 3' मेकर्स, एडवांस बुकिंग से अभी से कर ली इतनी कमाई

Jolly LLB 3 Advance Booking: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 सिनेमाघरों में आने वाली है. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी ओपन हो चुकी है.
अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक बार फिर लोगों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. जॉली एलएलबी 3 की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और अभी से इसने करोड़ों में कमाई कर ली है. एडवांस बुकिंग में फिल्म की परफॉर्मेंस शानदार है. फिल्म के पहले दिन बेहतरीन कलेक्शन करने की उम्मीद की जा रही है. आइए आपको बताते हैं एडवांस बुकिंग से फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.
एडवांस बुकिंग से कर ली इतनी कमाई
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक जॉली एलएलबी 3 ने अब तक एडवांस बुकिंग से 1.95 करोड़ की कमाई कर ली है. जिसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं. जॉली एलएलबी 3 के 3471 शोज के अब तक 15740 टिकट्स बिक चुके हैं. फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है. अभी रिलीज में तीन दिन बाकी है और इन दिनों में ये आंकड़ा काफी बढ़ने वाला है.
जॉली एलएलबी 3 की जिस तरह से एडवांस बुकिंग हो रही है उसे देखकर लग रहा है कि और शोज शामिल हो सकते हैं. फिल्म के ट्रेलर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है जिसकी वजह से लोग इसे देखने की तैयारी में हैं. साथ ही अक्षय कुमार और अरशद वारसी को आमने-सामने देखना शानदार होगा. इनके साथ ही सौरभ शुक्ला को भी एक बार फिर देखना मजेदार होगा.
मालामाल हुए 'जॉली एलएलबी 3' मेकर्स
सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी जॉली एलएलबी 3 के पहले दिन डबल डिजिट में कमाई करने की उम्मीद की जा रही है. अब देखना होगा पहले दिन फिल्म क्या कमाल दिखा पाती है.
जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ हुमा कुरेशी, अमृता राव अहम किरदार निभाती नजर आएंगी. ये जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है. फिल्म के पहले पार्ट में अरशद वारसी लीड रोल में नजर आए थे वहीं दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार नजर आए थे. अब तीसरे पार्ट में दोनों साथ में नजर आने वाले हैं.
