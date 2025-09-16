Jolly LLB 3 Advance Booking: रिलीज से पहले ही मालामाल हुए 'जॉली एलएलबी 3' मेकर्स, एडवांस बुकिंग से अभी से कर ली इतनी कमाई
Advertisement
trendingNow12924136
Hindi Newsबॉलीवुड

Jolly LLB 3 Advance Booking: रिलीज से पहले ही मालामाल हुए 'जॉली एलएलबी 3' मेकर्स, एडवांस बुकिंग से अभी से कर ली इतनी कमाई

Jolly LLB 3 Advance Booking: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 सिनेमाघरों में आने वाली है. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी ओपन हो चुकी है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jolly LLB 3 Advance Booking: रिलीज से पहले ही मालामाल हुए 'जॉली एलएलबी 3' मेकर्स, एडवांस बुकिंग से अभी से कर ली इतनी कमाई

अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक बार फिर लोगों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. जॉली एलएलबी 3 की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और अभी से इसने करोड़ों में कमाई कर ली है. एडवांस बुकिंग में फिल्म की परफॉर्मेंस शानदार है. फिल्म के पहले दिन बेहतरीन कलेक्शन करने की उम्मीद की जा रही है. आइए आपको बताते हैं एडवांस बुकिंग से फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

एडवांस बुकिंग से कर ली इतनी कमाई

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक जॉली एलएलबी 3 ने अब तक एडवांस बुकिंग से 1.95 करोड़ की कमाई कर ली है. जिसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं. जॉली एलएलबी 3 के 3471 शोज के अब तक 15740 टिकट्स बिक चुके हैं. फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है. अभी रिलीज में तीन दिन बाकी है और इन दिनों में ये आंकड़ा काफी बढ़ने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

जॉली एलएलबी 3 की जिस तरह से एडवांस बुकिंग हो रही है उसे देखकर लग रहा है कि और शोज शामिल हो सकते हैं. फिल्म के ट्रेलर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है जिसकी वजह से लोग इसे देखने की तैयारी में हैं. साथ ही अक्षय कुमार और अरशद वारसी को आमने-सामने देखना शानदार होगा. इनके साथ ही सौरभ शुक्ला को भी एक बार फिर देखना मजेदार होगा.

मालामाल हुए 'जॉली एलएलबी 3' मेकर्स  

सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी जॉली एलएलबी 3 के पहले दिन डबल डिजिट में कमाई करने की उम्मीद की जा रही है. अब देखना होगा पहले दिन फिल्म क्या कमाल दिखा पाती है.

जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ हुमा कुरेशी, अमृता राव अहम किरदार निभाती नजर आएंगी. ये जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है. फिल्म के पहले पार्ट में अरशद वारसी लीड रोल में नजर आए थे वहीं दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार नजर आए थे. अब तीसरे पार्ट में दोनों साथ में नजर आने वाले हैं.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Jolly LLB 3

Trending news

ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जानें पर क्यों बवाल?
Rahul Gandhi
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जानें पर क्यों बवाल?
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
Pakistan
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
Supreme Court of India
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
sahara
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
;