Jolly LLB 3 Box Office Collection: पहले दिन 'जॉली एलएलबी 3' ने उड़ाया गर्दा, आमिर खान की फिल्म का तोड़ दिया रिकॉर्ड; कितनी कमाई?

Jolly LLB 3 Opening Box Office Collection: जॉली एलएलबी 3 ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये से ओपनिंग की है. पिछली फ्लॉप फिल्मों की तुलना में जॉली एलएलबी 3 की इतनी अच्छी ओपनिंग शायद अक्षय के लिए फिर से पुराना दौर ला दे. शुक्रवार को फिल्म की कमाई इतनी अच्छी है. ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि वीकेंड में यह धमाल मचा देगी.
Jolly LLB 3 Opening Box Office Collection: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग बेहतरीन कलेक्शन किया है. इस फ्रेंचाइजी की पिछली दो फिल्में तो खूब सफल रहीं और नोट छापने में कोई कमी नहीं छोड़ी. मगर तीसरी किश्त भी कमाई के मामले में गर्दा उड़ा पाएगी या नहीं, यह इसके पहले दिन के कलेक्शन से साफ हो गया है.
इन फिल्मों का रिकॉर्ड किया ध्वस्त
एक ट्रेड वेबसाइट के अनुसार, जॉली एलएलबी 3 ने भारत में 12.50 करोड़ रुपये की कमाई की. शुक्रवार को फिल्म ने हिंदी सिनेमा में कुल 22.40% दर्शकों की संख्या दर्ज की, जिसमें सुबह के शो में 10.28%, रात के शो में 17.46% और 39.45% दर्शक शामिल थे. दिलचस्प बात यह है कि शाम के शो में सिनेमाघरों में 0% दर्शक ही रहे. सुबह के शो में केवल 10% दर्शकों के साथ, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन की धीमी शुरुआत की है. धीमी शुरुआत के बावजूद, जॉली एलएलबी 3 ने आमिर खान की 'सितारे ज़मीन पर' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया, जिसने भारत में सिनेमाघरों में 10.20 करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई की थी. इसके बावजूद, यह फिल्म जॉली एलएलबी 2 को पीछे छोड़ने में नाकाम रही, जिसने 2017 में अपनी रिलीज़ के पहले दिन 13 करोड़ रुपये कमाए थे.
एडवांस बुकिंग से मोटी कमाई
रिलीज से पहले ही जमकर टिकट बुकिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अब तक भारत में एडवांस बुकिंग के जरिए 62.58 लाख रुपए की कमाई कर ली. अगर ब्लॉक सीट्स को भी जोड़ लें तो यह आंकड़ा 1.99 करोड़ रुपए के करीब पहुंचा. अब तक फिल्म के 19,723 टिकट बिक चुके थे और कुल 3497 शोज बुक हो चुकी.
'जॉली एलएलबी' साल 2013 में रिलीज हुई थी. इसमें अरशद वारसी, बमन ईरानी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला थे. इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ और इसमें अक्षय कुमार दिखाई दिए. इनके अलावा फिल्म में हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा जैसे सितारे भी नजर आए थे.
अब इसका तीसरा पार्ट 19 सितंबर को रिलीज होने जा रहा है. 'जॉली एलएलबी 3' में अमृता राव, हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर अहम किरदार में होंगे. इसकी कहानी पहले से ज्यादा मजेदार होगी, क्योंकि इस बार फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों ही अपने-अपने 'जॉली' अवतार में दिखाई देंगे. फिल्म की कहानी को सुभाष कपूर ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है. वहीं, प्रोड्यूसर आलोक जैन और अजित अंधारे हैं.
