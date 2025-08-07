दो जॉली के बीच फंसे जज सुंदरलाल त्रिपाठी, सुनाई आपबीती, जबरदस्त है अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' की पहली झलक

Jolly LLB 3 Teaser: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी( Arshad Warsi) की अपकमिंग मूवी जॉली एलएलबी 3( Jolly LLB 3) चर्चा में बनी हुई है. इसके दोनों पार्ट सुपरहिट हुए थे अब फैंस को इसके तीसरे पार्ट का इंतजार है. मोस्ट अवेटेड फिल्म जॉली एलएलबी 3 के मेकर्स ने फिल्म की एक झलक पोस्ट की है. इसमें सौरभ शुक्ला (जो जज सुंदरलाल त्रिपाठी का किरदार निभा रहे हैं), जॉली (अक्षय कुमार और अरशद वारसी) के साथ अपनी परेशानियों को हास्यपूर्ण अंदाज में बयां करते नजर आ रहे हैं.

वीडियो हो रहा वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में जज त्रिपाठी अपनी जिंदगी की मुश्किलों का जिक्र करते हुए कहते हैं, मेरी जिंदगी फूलों की सेज थी, फिर आया जगदीश त्यागी, यानी जॉली 1 (अरशद वारसी). छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था और अंग्रेजी तो उसे बिल्कुल नहीं आती थी. जिसे प्रॉसिक्यूशन और प्रॉस्टिट्यूशन में फर्क नहीं पता, उसका क्या कर सकते हैं? उसकी वजह से मुझे बाइपास सर्जरी करवानी पड़ी.

अक्षय कुमार की शरारतों का किया जिक्र

इसके बाद, सौरभ शुक्ला जॉली 2 (अक्षय कुमार) की शरारतों का जिक्र करते हैं. वह कहते हैं, फिर मेरी जिंदगी में आया जगदीश्वर मिश्रा, यानी जॉली 2 (अक्षय कुमार), जो एकदम बदमाश है. नैतिकता तो छोड़िए, ये किसी का गुर्दा तक बेच दे. जैसा इसका सरनेम मिश्रा, वैसा ही ये, मीठा जहर, जिसने मेरी पत्नी को हार्ट अटैक दे दिया. अब किस्मत का खेल ऐसा है कि दोनों जॉली एक साथ मेरी जिंदगी में वापस आ रहे हैं.

'जनाब, जितनी बार आप गुस्सा होते हैं न'

अक्षय ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर भी झलक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा, जनाब, जितनी बार आप गुस्सा होते हैं न, उतनी बार हमको लगता है कि केस जीतने के चांसेज बढ़ गए हैं. वैसे आपको जॉली मिश्रा का सादर प्रणाम. फिल्म की शूटिंग इस साल मई में शुरू हुई थी. अक्षय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह और अरशद असली जॉली को लेकर मजेदार नोंकझोक करते नजर आए थे.

वहीं, वीडियो में अरशद दावा कर रहे थे कि वे असली जॉली (जगदीश त्यागी) हैं और लोगों को नकली जॉली से सावधान रहना चाहिए, जबकि अक्षय कह रहे थे कि वे असली जॉली (जगदीश्वर मिश्रा) हैं. इसके बाद सौरभ स्क्रीन पर एक बोर्ड के साथ नजर आए, जिस पर लिखा था, ‘जॉली एलएलबी 3’ की शूटिंग शुरू. (एजेंसी)