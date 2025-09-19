Jolly LLB 3 Twitter Review: मजेदार से भी ज्यादा मजेदार है ‘जॉली एलएलबी 3’, अक्षय-अरशद ने जीत लिया दिल, फैंस बोले- ‘एक दम धांसू...’

फिल्म: जॉली एलएलबी 3

डायरेक्टर: सुभाष कपूर

कलाकार: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरेशी

स्टार्स: 4

Jolly LLB 3 Twitter Review: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ आज यानी 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हो गई है. ये फिल्म सुभास कपूर ने डायरेक्ट की है. इस बार कोर्टरूम ड्रामा में पहली बार अरशद वारसी और अक्षय कुमार आमने-सामने नजर आ रहे हैं. कोर्ट में दोनों की टक्कर और कॉमेडी देखने लायक है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया. साथ ही, जज सुंदरलाल त्रिपाठी के किरदार में सौरभ शुक्ला भी मजेदार अंदाज में वापसी की.

फिल्म को रिलीज के साथ ही अच्छी शुरुआत मिली और क्रिटिक्स व दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया. सोशल मीडिया पर इसे ‘फनी और इफेक्टिव’ बताया जा रहा है. दर्शकों का कहना है कि फिल्म शुरुआत से आखिर तक बांधे रखती है. अक्षय का कॉमिक टाइमिंग और उनका क्लोजिंग मोनोलॉग शानदार है. वहीं, अरशद ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते नजर आए. सौरभ शुक्ला नई झलक में छा गए हैं और गजराज राव ने विलेन के किरदार में जान डाल दी.

#JollyLLB3Review: WINNER

#JollyLLB3Review: WINNER

RATING: 4/5#JollyLLB3 brings a sensational courtroom drama for audiences with a lots of entertainment. That #AkshayKumar's speech in the ending will force you to clap His comic timing gives vibes of "Sunny" #ArshadWarsi has done…

दमदार शुरुआत और पॉजिटिव रिव्यू

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी तेज धारदार कहानी है. कहानी में कोर्टरूम बहस, डायलॉग्स और समाज से जुड़े मुद्दों को मजेदार ढंग से पेश किया गया है. खासकर फिल्म का क्लाइमैक्स दर्शकों को बांधकर रखता है और फिल्म का असर कई गुना बढ़ा देता है. क्रिटिक्स का कहना है कि ‘जॉली एलएलबी 3’ पूरी तरह एंटरटेनमेंट का डबल डोज है और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म है. दर्शकों ने भी सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर तारीफ की है.

#JollyLLB3Review - #ThreeWordReview Brilliant Legal Drama

Hats off to Director #SubhashKapoor... he does a Hattrick #Akshaykumar has hit the ball for a HUGE 6. This time is the biggest among his 4 releases in 2025. What an outstanding actor India has.

MUST WATCH

डायरेक्टर और एक्टिंग की तारीफ

फिल्म के डायरेक्टर सुभास कपूर को इस बार भी बड़ा हिट देने का श्रेय दिया जा रहा है. उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी उनकी पहचान है. वहीं अक्षय कुमार को 2025 का अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कहा जा रहा है. अरशद वारसी भी अपनी कॉमिक और इमोशनल परफॉर्मेंस से दिल जीत रहे हैं. फिल्म में ह्यूमर और सीरियसनेस का सही संतुलन दर्शकों को बेहद पसंद आया है.

#JollyLLB3 is the best #AkshayKumar film in past few years. Almost flawless!!! An excellent first half which made me a bit scared about 2nd half but it only picked up and how to deliver an electrifying finale. Excellent comedy, even better emotions, no interruptions of…

विवादों के बीच मिली हरी झंडी

रिलीज से पहले फिल्म विवादों में भी रही. प्रमोशनल कंटेंट और गाने 'भाई वकील है' को लेकर आरोप लगा कि ये न्यायपालिका का मजाक उड़ाती है. मामला बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि डायलॉग्स से न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान नहीं होता. इसके बाद सेंसर बोर्ड (CBFC) ने कुछ छोटे बदलावों के बाद फिल्म को U/A सर्टिफिकेट और 16+ एडवाइजरी के साथ पास किया.

बड़े स्तर पर रिलीज और कमाई की उम्मीद

फिल्म को पूरे भारत में लगभग 8,000 शो के साथ रिलीज किया गया है. एडवांस बुकिंग 15 सितंबर से शुरू हुई थी और इसमें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बुकिंग से ही लगभग 5 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी थी. टिकट की कीमत 130 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक रखी गई है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले दिन फिल्म 3 से 5 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है और वर्ड-ऑफ-माउथ के जरिए आगे और बड़ा बिजनेस करेगी.