साले की शादी में बेटे संग मस्ती करते नजर आए जूनियर एनटीआर, वीडियो हुआ वायरल

जूनियर एनटीआर हैदराबाद में साले नरने नीतिन की शादी में शामिल हुए. शादी में राणा दग्गुबाती  और नागा चैतन्य भी शामिल हुए. वहीं सोशल मीडिया पर जूनियार एनटीआर और उनके बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 11, 2025, 05:03 PM IST
तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर अपनी पत्नी के साथ साले नरने नितिन की शादी में शामिल हुए. साले की शादी में मौजूद जूनियर एनटीआर की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है. इन फोटो और वीडियो में जूनियर एनटीआर साले को आशीर्वाद देते हुए जीजा का फर्ज निभाते नजर आए. 

साले की शादी में शामिल हुए जूनियर एनटीआर 
10 अक्तूबर को नरने नितिन ने हैदराबाद में लक्ष्मी शिवानी तल्लूरी के साथ सात जन्मों के बंधन में बंध गए हैं. उनकी शादी में परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जूनियर एनटीआर पत्नी लक्ष्मी प्रणति के साथ रस्में निभाते हुए नजर आए हैं. इस दौरान वह नवविवाहित जोड़े पर फूल बरसाते हुए नजर आए. वीडियो में एक्टर मेहमानों का स्वागत करते हुए भी नजर आए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बेटे के साथ मस्ती करते आए नजर 
शादी फंक्शन में एक्टर अपने बेटे के लिए साथ मस्ती करते हुए नजर आए हैं. जूनियर एनटीआर बेटे भार्गव को छेड़ते हुए नजर आए. इसमें वह उनके गालों पर चुटकी काटकर भागते हुए दिखाई दिए. इसके बाद बेटे भार्गव मां से पिता की शिकायत करते हुए नजर आए. 

कौन है जूनियर एनटीआर के साले की पत्नी शिवानी 
लक्ष्मी शिवानी तल्लूरी वेंकट कृष्ण प्रसाद तल्लूरी की बेटी हैं जो दग्गुबाती परिवार से जुड़े हैं. इस वजह से राणा दग्गुबाती अपनी पत्नी के साथ शादी में शामिल हुए. शादी में नागा चैतन्य भी शामिल हुए. 

जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्म 
जूनियर एनटीआर लास्ट टाइम 'वॉर 2' में नजर आ थे. फिल्म से एक्टर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. जूनियर एनटीआर जल्द ही प्रशांत नील की फिल्म में नजर आएंगे. 

