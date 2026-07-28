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कितनी गंभीर है जूनियर NTR के कंधे में लगी चोट, ड्रैगन की कर रहे थे शूटिंग, पहले भी बदल चुके हैं लुक

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के कंधे में चोट लग गई है. एक्टर फिल्म ड्रैगन की शूटिंग कर रहे थे. डॉक्टर्स ने उन्हें 6 से 8 हफ्तों तक आराम करने की सलाह दी है.

Written ByShilpa
Published: Jul 28, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:24 PM IST
कितनी गंभीर है जूनियर NTR के कंधे में लगी चोट, ड्रैगन की कर रहे थे शूटिंग, पहले भी बदल चुके हैं लुक

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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