कितनी गंभीर है जूनियर NTR के कंधे में लगी चोट, ड्रैगन की कर रहे थे शूटिंग, पहले भी बदल चुके हैं लुक

जूनियर एक्टर एनटीआर ना केवल साउथ सिनेमा बल्कि देशभर में काफी पॉपुलर हैं. जूनियर एनटीआर को लेकर खबर आई है कि एक्टर के कंधे पर चोट लग गई है. डॉक्टर्स ने उन्हें 6 से 8 हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी है. एक्टर के कंधे में चोट एक्टिविटी के दौरान लगी. उनकी टीम ने हेल्थ की ऑफिशियल जानकारी दी है.
जूनियर एनटीआर की टीम ने एक्टर की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है. टीम ने बताया है कि हमें इस बात का दुख हो रहा है कि आज शाम मिस्टर एनटीआर के कंधे में चोट लग गई. डॉक्टर ने उन्हें 6 से 8 हफ्ते तक रेस्ट करने की सलाह दी है. टीम ने कहा है कि हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि घबराने और चिंता की बात नहीं है. उनकी सेहत को लेकर टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे.
साउथ सुपरस्टार कभी 94 किलो के थे. उन्हें उनके वजन की वजह से ट्रोल किया जाता है. एक्टर को 94 किलो होने पर बदसूरत और मोटा बोलकर ट्रोल किया जाता था. उन्होंने मेहनत करके अपना वजन कम किया है. अपनी फिटनेस से हर किसी को हैरान कर दिया था.
जूनियर एनटीआर मोटापे और लुक्स को लेकर काफी ट्रोल हुए थे. साल 2006 में फिल्म राखी की शूटिंग के दौरान 100 किलो तक वजन हो था. इसके बाद एक्टर ने लोक परलोक फिल्म के लिए लगभग 20 किलो वजन कम किया था. साल 2007 में राजामौली की फिल्म लोक परलोक में जूनियर एनटीआर का लुक एकदम चेंज हो गया था. फिल्म के लिए एक्टर ने 20 किलो वजन कम किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी वहीं एनीटआर के लुक को काफी पसंद किया गया था.
जूनियर एनटीआर जल्द ही ड्रैगन फिल्म में नजर आएंगे. पिछले लंबे समय से इस फिल्म पर काम चल रहा है. फिल्म में जूनियर एनटीआर का एक्शन अवतार देखने को मिलेगा. ड्रैगन 11 जून 2027 को रिलीज होगी. रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रैगन फिल्म में जूनियर एनटीआर का सबसे अलग और खास रूप देखने को मिलेगा. ड्रैगन के अलावा जूनियर एनटीआर फिल्ममेकर त्रिविक्रम के साथ भी काम करने जा रहे है.