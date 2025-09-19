शूटिंग के दौरान जूनियर एनटीआर को लगी चोट, जानिए अब कैसी है हालत

Jr NTR Suffers Minor Injury: साउथ के टॉप एक्टर्स में शामिल जूनियर एनटीआर से जुड़ी बड़ी खबर है.शुक्रवार को एक्टर हैदराबाद में प्राइवेट स्टूडियो में कमर्शियल शूटिंग कर रहे थे. इस दौरान उन्हें चोट लग गई. ये चोट पैर में लगी. जिसके बाद डॉक्टर्स ने एक्टर को आराम करने की सलाह दी है. साथ ही एक्टर की टीम ने बयान जारी किया और फैंस को परेशान ना होने को कहा.साथ ही हेल्थ अपटेड भी दी.

आराम करने की दी गई सलाह

जूनियर एनटीआर की टीम ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक बयान भी जारी किया है. जिसमें लिखा है- 'एनटीआर को एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान माइनर चोट आई है. डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उन्हें कुछ हफ्तों का आराम करने को कहा गया है. ताकि वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएं. वो आप सभी को बताना चाहते हैं कि उनकी कंडीशन स्टेबल है और चिंता करने की कोई बात नहीं है.'

रुक सकती है शूटिंग

एनटीआर को लेकर इससे अधिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. लेकिन इतना जरूर है कि उन्हें कुछ हफ्तों तक आराम करने को कहा गया है. एनटीआर अपनी आने वाली फिल्म जो कि प्रशांत नील के साथ उसकी शूटिंग को लेकर बिजी थे.लेकिन, अगर उनकी रिकवरी ज्यादा वक्त लेती है तो उनका शूटिंग शेड्यूल पर इसका असर पड़ सकता है.आपको बता दें, जूनियर एनटीआर आखिरी बार ऋतिक रोशन के साथ 'वॉर 2' में नजर आए थे. इसमें इन दोनों के साथ कियारा आडवाणी थीं.

वर्कआउट वीडियो हुआ था वायरल

इससे पहले जूनियर एनटीआर ड्रैगॉन शूट में काफी ज्यादा बिजी थे. उनका जिम में इंटेंस वर्कआउट का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. इस फिल्म का काफी बज बना हुआ है. जिसमें जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है. कहा जा रहा है कि वो कई किलो वजन इस मूवी के लिए घटा रहे हैं. इस फिल्म में एनटीआर के साथ रुकमनी वसंत है.