जूनियर एनटीआर को देखने उमड़ी भारी भीड़, एक्टर की झलक पाने के लिए फैंस ने तोड़ा एस्केलेटर, पुलिस ने किया लाठीचार्ज! VIDEO

Jr NTR Fans: सेलेब्स की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी होती है. फैंस अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन कई बार फैंस का यह प्यार आसपास के लोगों पर भारी पड़ जाता है. हाल ही में ऐसा ही नजारा बेंगलुरु में देखने को मिला, जब साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के फैंस ने उनकी एक झलक पाने के लिए नए बने अस्पताल की एस्केलेटर को ही तोड़ दिया. इस पूरे इंसिडेंट का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

देखें वायरल वीडियो

Be Safe Guys Escalator Glass Damaged #NTR pic.twitter.com/E1Oxx9XByM — Milagro Movies (@MilagroMovies) March 8, 2026

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, हाल ही में जूनियर एनटीआर बेंगलुरु में रविवार को KIMS हॉस्पिटल की ओपनिंग के लिए पहुंचे थे. यहां एक्टर को देखने के लिए उनके फैंस की भारी भीड़ पहले से ही मौजूद थी. एक्टर के सैकड़ों फैंस हॉस्पिटल के अंदर और बाहर दोनों ही जगह मौजूद थे. देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और एक्टर की झलक पाने के चक्कर में भीड़ में धक्का-मुक्की होने लगी. इस दौरान कई लोगों ने सिक्योरिटी व्यवस्था का ही मखौल उड़ा दिया.

भीड़ ने तोड़ा एस्किलेटर

एनटीआर जब वहां से जा रहे थे, तब उन्हें देखने के लिए भीड़ के बीच काफी धक्का-मुक्की हो गई और उसी में हॉस्पिटल का एस्केलेटर का कांच भी टूट गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग कमेंट कर अपना ख्याल रखने को कह रहे हैं. इस दौरान भीड़ में लोग जूनियर एनटीआर को आवाज लगा रहे थे और उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे. फैंस इतने जोश में आ गए कि उन्होंने नए बने अस्पताल के एस्किलेटर को ही तोड़ दिया.

पुलिस ने किया लाठीचार्ज

वहीं जब हालात ऑर्गनाइजर्स और प्राइवेट सिक्योरिटी टीम के कंट्रोल से बाहर हो गई, तो पुलिस को दखल देना पड़ा. खबरों के मुताबिक, भीड़ को तितर-बितर करने और अस्पताल परिसर को खाली कराने के लिए पुलिस को थोड़ा सा लाठी चार्ज भी करना पड़ा. हालांकि इस मामले पर अब तक सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का कोई रिएक्शन नहीं आया है. उस समय भी उन्होंने इस स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. केवल शांति से वहां से चले गए थे. बता दें कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है. फिलहाल के लिए अस्पताल प्रशासन ने हादसे वाली जगह पर लोगों को आने-जाने के लिए मना कर दिया है.