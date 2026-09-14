Hanuman Ansh के सिंगर सुनील लोधी का सपना हुआ पूरा, जुबिन नौटियाल संग मिलाया सुर से सुर; देखें पूरा Video

Suneel Lodhi Jubin Nautiyal Song: सोशल मीडिया की दुनिया में अगर हुनर सच्चा हो तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती. बुंदेलखंड के 25 साल के दृष्टिहीन सिंगर सुनील लोधी की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है. 'हनुमान अंश' फिल्म के सुपरहिट गाने 'मैंने तेरे ही भरोसे' से रातों-रात मशहूर हुए सुनील लोधी ने अब एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जिसका सपना हर नया आर्टिस्ट देखता है. सुनील का बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल के साथ गाना गाने का सपना आखिरकार पूरा हो चुका है.
सुनील लोधी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक बेहद स्पेशल वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में वे जुबिन नौटियाल के साथ सुर से सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो के ऊपर स्क्रीन पर लिखा है- "सपना हो गया साकार". वहीं कैप्शन में सुनील ने सिर्फ एक शब्द लिखा है- "निशब्द". इस एक शब्द में उनकी खुशी, उनका संघर्ष और उनका इमोशन साफ झलक रहा है. फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और अब तक इस पर लाखों व्यूज आ चुके हैं.
हनुमान अंश के तेरे ही भरोसे हनुमान सुनील लोधी का सपना हुआ साकार@JubinNautiyalमिले सुनील लोधी
जुबिन नौटियाल ने साथ बैठकर अपनी मधुर आवाज से@manojmuntashir
नारायण मिल जाएगा से वातावरण को भक्ति में बना दिया।
आने वाले दिनों मे जुबिन नौटियाल और सुनील लोधी भक्तिमय संगीत भी लेकर आएंगे pic.twitter.com/x9hpb9PcnZ
— PRAVEEN SARSWAT (@PRAVEENSOFICIAL) September 14, 2026
सुनील लोधी का यहां तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था. बुंदेलखंड के रहने वाले सुनील बचपन से ही दृष्टिहीन हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आंखों की कमी को अपने जुनून के आड़े नहीं आने दिया. एक समय ऐसा था जब सुनील अपना गुजारा करने और अपने संगीत को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुंबई की लोकल ट्रेनों में गाना गाया करते थे. उनकी आवाज में वो दर्द और सच्चाई थी, जो सीधे सुनने वाले के दिल में उतर जाती थी.
सुनील लोधी की किस्मत का पहिया तब घूमा जब उन्हें फिल्म 'हनुमान अंश' में 'मैंने तेरे ही भरोसे' गाना गाने का मौका मिला. इस भक्ति गाने में सुनील की रूहानी आवाज ने ऐसा जादू चलाया कि गाना रातों-रात इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा. देश-विदेश में लोग उनकी आवाज के दीवाने हो गए. इसी गाने की सफलता के बाद सुनील ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जुबिन नौटियाल की टीम उनसे संपर्क कर रही है और वे जल्द ही जुबिन के साथ कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं.
सुनील लोधी की कही बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी, यह किसी ने नहीं सोचा था. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जुबिन नौटियाल भी सुनील के हुनर की दिल से कद्र कर रहे हैं. दोनों का यह जुगलबंदी वीडियो लोगों को बेहद इंस्पायर कर रहा है. म्यूजिक लवर्स कमेंट सेक्शन में सुनील लोधी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और इसे असली टैलेंट की जीत बता रहे हैं.
आज के टाइम में सुनील लोधी लाखों युवाओं के लिए एक बड़े इंस्पिरेशन बन चुके हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे जितने भी बुरे हों, अगर आपके अंदर सच्चा टैलेंट है और आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तो एक दिन पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी. लोकल ट्रेन में गाने से लेकर जुबिन नौटियाल जैसे बड़े स्टार के साथ मंच साझा करने तक का सुनील का यह सफर हर उस इंसान को हिम्मत देता है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है.