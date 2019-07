KRK ने किया 'जजमेंटल है क्या' की राइटर पर अश्लील पोस्ट, मिला दो टूक जवाब!

नई दिल्ली: KRK यानी कमाल आर खान एक बार फिर अपनी बद्जुबानी वाली हरकत को लेकर चर्चा में हैं. अब कमाल ने आज रिलीज हुई फिल्म 'जजमेंटल है क्या' की स्क्रिप्ट राइटर और एक्ट्रेस कनिका ढिल्लन के बारे में पोस्ट करके आफत मोल ली है. अक्सर अपने विवादित ट्वीट और बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले कमाल राशिद खान को इस बार बिना देर के बड़ा ही दो टूक जवाब भी मिल चुका है. कनिका ने कमाल के पोस्ट का जवाब बड़े ही खरे शब्दों में दिया है.

कमाल का यह ताजा बयान सेक्सिस्ट था जिसकी वजह से कनिका भड़क को यह बरदाश्त नहीं हुआ. कनिका ने तुरंत कमाल की बात का जवाब दिया साथ ही उनके इन कामों के लिए उन्हें कटघरे में भी ला खड़ा किया. कनिका ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सवाल उठाया कि कमाल सेलेब्स पर अटैक करने वाला कौन होते हैं.

I was always thinking that why does so beautiful girl #KanikaDhillon talks so much about sex in her films? Because I saw her beautiful pics only. But then I got chance to see her personally. And I came to know that she doesn’t have any other option to get out her frustration.

