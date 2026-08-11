शूटिंग के दौरान घायल हुए जूनियर NTR, कल होगी कंधे की सर्जरी; टीम ने दिया हेल्थ अपडेट

सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को लेकर उनके फैंस के लिए एक अहम हेल्थ अपडेट सामने आया है. हाल ही में शूटिंग के दौरान कंधे में चोट लगने के बाद एक्टर को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था. जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी है. वहीं अब जूनियर एनटीआर की कंधे की सर्जरी कल हैदराबाद के एक बड़े अस्पताल में होगी. कंधे में लगी चोट के बाद जूनियर NTR की मेडिकल जांच की गई. डॉक्टरों की टीम ने उनकी स्थिति का बारीकी से जायजा लेने के बाद सर्जरी कराने का फैसला किया है. फिलहाल एक्टर का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में होगा और सर्जरी के बाद भी उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जाएगी.
एक्टर की टीम ने बताया है कि जूनियर एनटीआर की जल्द से जल्द और अच्छी रिकवरी के लिए डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से काम कर रही है।.सर्जरी के बाद उनकी हालत और रिकवरी से जुड़ा अपडेट भी शेयर किया जाएगा.
जूनियर NTR की टीम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कंधे की चोट की मेडिकल जांच के बाद सर्जरी तय की गई है. उनकी सर्जरी कल हैदराबाद के अस्पताल में होगी. वहीं टीम ने ये भी बताया कि सर्जरी के बाद डॉक्टर लगातार उनकी प्रोग्रेस पर नजर रखेंगे. एक्टर की सेहत में सुधार कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी समय-समय पर उनके ऑफिस की ओर से दी जाएगी.
#NTR to undergo right shoulder surgery tomorrow at KIMS Hospital, Hyderabad. A team of medical experts to perform this delicate surgery.
Wishing a speedy recovery @tarak9999 #Dragon #JrNTR pic.twitter.com/1XqCdL36hU
— Sandeep Athreya (@SandeepAatreya) August 11, 2026
जूनियर एनटीआर की टीम ने इस मुश्किल समय में फैंस और फ्रेंड्स का शुक्रिया भी अदा किया है. टीम ने कहा कि एक्टर को लेकर चिंता जताने और लगातार सपोर्ट करने के लिए सभी का धन्यवाद. इसके साथ ही फैंस और मीडिया से अपील की गई है कि सर्जरी और रिकवरी के दौरान जूनियर एनटीआर की प्राइवेसी का सम्मान किया जाए. टीम ने साफ किया है कि उनकी हेल्थ और रिकवरी से जुड़ी सही जानकारी उनका ऑफिस ही शेयर करेगा.
फिलहाल, जूनियर NTR के फैंस उनकी सर्जरी और जल्द रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं. एक्टर की मेडिकल टीम इलाज के साथ-साथ उनकी रिकवरी पर भी नजर रखेगी. सर्जरी के बाद उनकी सेहत में कितना सुधार हुआ है और आगे का इलाज किस तरह चलेगा, इसकी जानकारी उनके ऑफिस की ओर से दी जाएगी. ऐसे में फैंस को फिलहाल ऑफिशियल अपडेट का इंतजार है और सभी की नजर जूनियर एनटीआर की सर्जरी और उसके बाद आने वाली हेल्थ रिपोर्ट पर बनी हुई है.