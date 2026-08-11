Add Zee Business As A Preferred Source
App

शूटिंग के दौरान घायल हुए जूनियर NTR, कल होगी कंधे की सर्जरी; टीम ने दिया हेल्थ अपडेट

Jr NTR Health Update: साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर कुछ समय पहले अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे, इस दौरान उन्हें कंधे में चोट लगी थी. वहीं अब उनकी टीम द्वारा एक्टर की हेल्थ अपडेट दी गई है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 11, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:12 PM IST
शूटिंग के दौरान घायल हुए जूनियर NTR, कल होगी कंधे की सर्जरी; टीम ने दिया हेल्थ अपडेट

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नाबालिग को अस्पताल ने बताया गर्भवती, लैब में रिपोर्ट आई नेगेटिव; परिवार को लगा सदमा
2
3
4
5