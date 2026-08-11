शूटिंग के दौरान घायल हुए जूनियर NTR, कल होगी कंधे की सर्जरी; टीम ने दिया हेल्थ अपडेट

सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को लेकर उनके फैंस के लिए एक अहम हेल्थ अपडेट सामने आया है. हाल ही में शूटिंग के दौरान कंधे में चोट लगने के बाद एक्टर को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था. जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी है. वहीं अब जूनियर एनटीआर की कंधे की सर्जरी कल हैदराबाद के एक बड़े अस्पताल में होगी. कंधे में लगी चोट के बाद जूनियर NTR की मेडिकल जांच की गई. डॉक्टरों की टीम ने उनकी स्थिति का बारीकी से जायजा लेने के बाद सर्जरी कराने का फैसला किया है. फिलहाल एक्टर का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में होगा और सर्जरी के बाद भी उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जाएगी.