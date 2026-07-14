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Junior NTR के नाम पर खुला फर्जी ऑफिस, टीम ने दिया ऑफिशियल बयान; फैंस को किया अलर्ट

जूनियर एनटीआर सिर्फ साउथ सिनेमा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में करोड़ों फैंस के बीच फेमस हैं. ऐसे में उनके नाम से जुड़ी कोई भी खबर या सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो जाती है. हाल ही में किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिससे फैंस के बीच गलतफहमी पैदा हो रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 14, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:04 PM IST
Junior NTR के नाम पर खुला फर्जी ऑफिस, टीम ने दिया ऑफिशियल बयान; फैंस को किया अलर्ट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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