Junior NTR के नाम पर खुला फर्जी ऑफिस, टीम ने दिया ऑफिशियल बयान; फैंस को किया अलर्ट

साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर कोई गलत गतिविधियां कर रहा है, जिससे लोगों को लग सकता है कि उसका एक्टर से कोई लेना-देना है. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक्टर की ऑफिशियल टीम ने इस मामले पर सामने से आकर सफाई दी है. टीम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए साफ कर दिया कि जूनियर एनटीआर का RAW NTR नाम से चल रहे किसी भी संगठन या ऑफिस से कोई संबंध नहीं है.
जूनियर एनटीआर की टीम की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एक्टर या उनके ऑफिस का RAW NTR नाम से काम कर रहे किसी भी संगठन से कोई लेना-देना नहीं है. टीम ने बताया कि संबंधित संगठन ऐसी गतिविधियां कर रहा है, जिससे लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि उसका कलाकार से आधिकारिक संबंध है. इसी भ्रम को दूर करने के लिए ये बयान जारी किया गया है.
टीम ने साफ शब्दों में कहा कि RAW NTR को जूनियर एनटीआर की ओर से बोलने, उनको रिप्रजेंट करने या उनके नाम पर किसी भी तरह की अनाउंसमेंट करने की कोई परमिशन नहीं दी गई है. यानी अगर कोई व्यक्ति या संगठन खुद को एनटीआर से जुड़ा बताता है या उनके नाम का इस्तेमाल करता है, तो वो सही नहीं माना जाएगा.
बयान में आगे ये भी साफ किया गया कि जूनियर एनटीआर से जुड़ी किसी भी तरह की चैरिटी, समाज सेवा, ऑफिशियल अपडेट, इवेंट या पब्लिक अनाउंसमेंट सिर्फ उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल या उनकी ऑफिशियल टीम द्वारा ही शेयर की जाएगी. इसके अलावा, किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म या संगठन की ओर से जारी जानकारी पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी गई है.
एनटीआर की टीम ने मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और फैंस से खास अपील करते हुए कहा कि किसी भी गैर-अधिकृत व्यक्ति या संगठन द्वारा शेयर की गई जानकारी को बिना जांच किए आगे न बढ़ाएं. टीम का कहना है कि सोशल मीडिया के दौर में गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सही से जांच कर लें.
टीम ने ये भी कहा कि इस मामले में ये उनका आखिरी आधिकारिक बयान है. उन्हें उम्मीद है कि इस स्टेटमेंट के बाद एक्टर के नाम से जुड़ी सभी अफवाहों और गलतफहमियों पर पूरी तरह विराम लग जाएगा. साथ ही उन्होंने सभी फैंस, मीडिया हाउस और फैंस का सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया.
बयान के आखिर में एक बार फिर दोहराया गया कि फ्यूचर में जूनियर एनटीआर से जुड़ी हर ऑफिशियल जानकारी केवल उनके वेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स और टीम के माध्यम से ही जारी की जाएगी. इसलिए फैंस से अनुरोध किया गया है कि वो केवल इन्हीं पर भरोसा करें और किसी भी दावे या संगठन से सतर्क रहें. इससे न सिर्फ अफवाहों पर रोक लगेगी, बल्कि कलाकार के नाम का गलत इस्तेमाल भी रोका जा सकेगा.