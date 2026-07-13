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'जुरासिक पार्क' के हीरो सैम नील का निधन, 78 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Sam Neill Death: हॉलीवुड के सीनियर एक्टर सैम नील ने 78 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. उन्होंने 'जुरासिक पार्क' फिल्म फ्रेंचाइजी से दुनियाभर में खूब नाम कमाया था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 13, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:46 PM IST
'जुरासिक पार्क' के हीरो सैम नील का निधन, 78 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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