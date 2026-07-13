'जुरासिक पार्क' के हीरो सैम नील का निधन, 78 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी 'जुरासिक पार्क' में डॉ. एलन ग्रांट का यादगार किरदार निभाने वाले फेमस एक्टर सैम नील अब इस दुनिया में नहीं रहे. 78 साल की उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अंतिम सांस ली. उनके निधन की जानकारी परिवार की तरफ से उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई. जैसे ही ये खबर सामने आई, हॉलीवुड से लेकर दुनियाभर के मूवी लवर्स के बीच शोक की लहर दौड़ गई. करोड़ों फैंस के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि सैम नील ने अपनी शानदार एक्टिंग से हर किसी को एंटरटेन किया है.