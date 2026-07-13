'जुरासिक पार्क' के हीरो सैम नील का निधन, 78 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी 'जुरासिक पार्क' में डॉ. एलन ग्रांट का यादगार किरदार निभाने वाले फेमस एक्टर सैम नील अब इस दुनिया में नहीं रहे. 78 साल की उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अंतिम सांस ली. उनके निधन की जानकारी परिवार की तरफ से उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई. जैसे ही ये खबर सामने आई, हॉलीवुड से लेकर दुनियाभर के मूवी लवर्स के बीच शोक की लहर दौड़ गई. करोड़ों फैंस के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि सैम नील ने अपनी शानदार एक्टिंग से हर किसी को एंटरटेन किया है.
परिवार की ओर से दिए गए बयान में बताया गया कि सैम नील ने अपने परिवार के बीच शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली. उनके निधन को शॉकिंग बताया गया. हालांकि, राहत की बात ये है कि वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से उबर चुके थे.
साल 2023 में सैम नील ने खुद खुलासा किया था कि उन्हें एंजियोइम्युनोब्लास्टिक टी-सेल लिंफोमा (AITL) नाम का एक गंभीर ब्लड कैंसर हुआ था. लंबे इलाज के बाद उन्होंने इस बीमारी का डटकर सामना किया और इससे बाहर भी आ गए थे, जिसके बाद उनकी हिम्मत और पॉजिटिव सोच की दुनियाभर में काफी तारीफ हुई थी. सैम नील ने साल 1977 में फिल्म 'स्लीपिंग डॉग्स' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अपने लंबे करियर में उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों और टीवी प्रोजेक्ट्स में काम किया.
हालांकि, उन्हें सबसे ज्यादा पहचान साल 1993 में आई 'जुरासिक पार्क' से मिली थी. इस फिल्म में उन्होंने डॉ. एलन ग्रांट का किरदार निभाया था, जो आज भी ऑडियंस के बीच काफी फेमस है. इसके बाद, वो 'जुरासिक पार्क III' और 'जुरासिक वर्ल्ड: डोमिनियन' में भी इसी किरदार में नजर आए.
सिर्फ जुरासिक पार्क ही नहीं, सैम नील ने 'द पियानो', 'डेड कैल्म', 'इन द माउथ ऑफ मैडनेस' और कई दूसरी शानदार फिल्मों में भी अपनी दमदार अदाकारी का लोहा मनवाया. उनकी एक्टिंग की सबसे खास बात ये थी कि वो हर किरदार को बेहद आसानी और बेहतरीन अंदाज में निभाते थे. सैम को हॉलीवुड के सबसे सम्मानित और टैलेंटेड एक्टर्स मे से एक माना जाता है.
सैम नील के निधन के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और फिल्मी सितारे उन्हें इमोशनल होकर याद कर रहे हैं. लोग उनकी फिल्मों के यादगार सीन और तस्वीरें शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. सिनेमा की दुनिया ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया है, जिसकी कमी शायद ही कभी पूरी हो सके. अपनी शानदार फिल्मों, बेहतरीन एक्टिंग और यादगार किरदारों के जरिए सैम नील हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे.