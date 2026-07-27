इंडियन आइडल 16 तो बाद में जीता, पहले ही रिलीज हो चुका है ज्योतिर्मयी नायक का यह एल्बम सॉन्ग

Indian Idol 16 Winner Jyotirmayee Nayak: ओडिशा की ज्योतिर्मयी नायक ने इंडियन आइडल 16 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. ज्योतिर्मयी पहली ओडिशा की कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने इंडियन आइडल 16 शो जीता है. सिंगर ने अपने सोशल मीडिया पर जीत की फोटो भी शेयर की है. शेयर फोटो में ज्योतिर्मयी श्रेया घोषाल और बादशाह के साथ नजर आ रही हैं. ज्योतिर्मयी ने फाइनिस्ट अंशिका चोनकर, मनराज वीर सिंह, मायस्मी बोस, सुहैल सूफी और तनिष्क शुक्ला को हरा कर इंडियन आइडल 16 की ट्रॉफी हासिल की है. ज्योतिर्मयी ओड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री का पॉपुलर नाम है. इंडियन आइडल में जीतने से पहले वह ओड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री में गाना रिकॉर्ड कर चुकी हैं.
Phaguna Re Phaguna पॉपुलर सॉन्ग है. ओड़िशा में इस सॉन्ग को किया पसंद किया गया था. इस एल्बम सॉन्ग को ज्योतिर्मयी नायक ने गाया है. वह इंडियन आइडल जीतने से पहले एल्बम सॉन्ग में अपनी आवाज दे चुकी हैं. ज्योतिर्मयी के इस एल्बम सॉन्ग को लोगों ने काफी पसंद किया है. ज्योतिर्मयी ओड़िशा म्यूजिक इंडस्ट्री में कई सॉन्ग में अपनी आवाज दे चुकी हैं.
ज्योतिर्मयी नायक की आवाज बेहद खूबसूरत है. अपनी आवाज के दम पर ही उन्होंने 'इंडियन आइडल 16' की ट्रॉफी अपने नाम की है. शो में ज्योतिर्मयी ने रोमांटिक से लेकर क्लासिकल हर तरह के सॉन्ग गाकर ना केवल जजों का बल्कि भारतीय लोगों का भी दिल जीता है. सुरों पर उनकी काफी अच्छी पकड़ है. इस वजह से वह हर जॉनर के सॉन्ग को बेहद अच्छे तरीके से गाती हैं.
ज्योतिर्मयी इस शो को जीतने के बाद बॉलीवुड फिल्मों में गाना गा सकती है. शो की विनर होने की वजह से उन्हें करियर शुरुआत करने में काफी मदद मिल सकती है. इसके अलावा वह नेशनल लेवल पर लाइव कॉन्सर्ट्स कर सकती है.
ज्योतिर्मयी अपनी आवाज और गाने ना केवल लोगों का दिल जीतती है बल्कि वह लोगों के इलाज में भी मददगार है. दरअसल ज्योतिर्मयी म्यूजिक थेरेपिस्ट भी हैं. वह कैंसर मरीज को म्यूजिक थेरेपी देती हैं. अपनी आवाज म्यूजिक का इस्तेमाल कर वह लोगों की मदद भी करती हैं.
ज्योतिमर्यी की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फॉलोअर्स हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वह अपने इंस्टाग्राम पर अक्सर म्यूजिक वीडियो और अपनी फोटो शेयर करती हैं.