युद्धपोत, मिसाइल और दुश्मन पर हमला... हॉलीवुड की वो 5 फिल्में, जिनमें दिखा समुद्री जंग का असली खौफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज को लेकर किए गए दावे के बाद समुद्री संघर्ष एक बार फिर चर्चा में है. ऐसे में हॉलीवुड की वो फिल्में अचानक से टॉप ट्रेंडिंग में बन गई हैं, जिनमें समुद्र के बीच युद्ध, तनाव और खतरनाक सैन्य मिशन को दिखाया गया है. इनमें पनडुब्बी की रोमांचक कहानियों से लेकर युद्ध के दौरान लोगों को सुरक्षित निकालने की घटनाएं तक शामिल हैं.
इन फिल्मों में द हंट फॉर रेड अक्टूबर' भी खास है. जॉन मैकटीयरनन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शॉन कॉनरी और एलेक बाल्डविन लीड रोल में नजर आए. 1990 में रिलीज हुई यह फिल्म टॉम क्लैंसी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है. कहानी सोवियत संघ की एक परमाणु पनडुब्बी के कप्तान के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अमेरिका की ओर जाने का फैसला करता है. उसके इस कदम के बाद अमेरिका और सोवियत सेना के बीच पनडुब्बी की तलाश शुरू हो जाती है. फिल्म में समुद्र के भीतर चलने वाला तनाव, रणनीति और खतरनाक सैन्य पीछा रोमांच को और बढ़ा देता है.
इसके अलावा टोनी स्कॉट की फिल्म 'क्रिमसन टाइड' में डेंज़ेल वॉशिंगटन और जीन हैकमैन लीड रोल में नजर आए. यह हॉलीवुड की सबसे जबरदस्त सबमरीन ड्रामा फिल्मों में से एक है. एक संकट के दौरान अमेरिकी परमाणु सबमरीन पर बेस्ड यह फिल्म दो कमांडरों के बीच के टकराव को दिखाता है, जो सैन्य आदेशों, परमाणु हथियारों और ज़िम्मेदारी को लेकर एक तनावपूर्ण लड़ाई में बदल देती है.
हैरिसन फोर्ड और लियाम नीसन, कैथरीन बिगेलो की फिल्म 'K-19: द विडोमेकर' में लीड रोल में हैं. यह फ़िल्म सोवियत संघ की पहली न्यूक्लियर बैलिस्टिक-मिसाइल पनडुब्बी पर आधारित एक ऐतिहासिक ड्रामा है. जब पनडुब्बी में रिएक्टर से जुड़ी कोई दुर्घटना होती है और ख़तरा पैदा हो जाता है, तो क्रू को परमाणु तबाही को रोकने के लिए समय के ख़िलाफ़ दौड़ लगानी पड़ती है.
टॉम हैंक्स ने 'ग्रेहाउंड' फिल्म में एक्टिंग भी की और इसे लिखा भी है. इसका निर्देशन आरोन श्नाइडर ने किया है. फिल्म में वे एक ऐसे नौसेना कैप्टन की भूमिका निभाते हैं, जो पहली बार नौसेना में शामिल हुए हैं और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 37 जहाजों के काफिले की रक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है. यह फिल्म जर्मन युद्धपोतों द्वारा काफिले का पीछा किए जाने के दौरान महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को खुला रखने के खतरे को बखूबी दर्शाती है.
टॉम हैंक्स, पॉल ग्रीनग्रास की फिल्म 'कैप्टन फिलिप्स' में लीड किरदार में हैं. यह फिल्म 2009 में सोमाली समुद्री लुटेरों द्वारा 'मर्स्क अलाबामा' जहाज के अपहरण की सच्ची घटना पर आधारित है. हालांकि, यह कोई पारंपरिक युद्ध फिल्म नहीं है, लेकिन एक कमज़ोर कमर्शियल जहाज़ के समुद्री हमले का सामना करने की इसकी कहानी, अहम शिपिंग रूट पर सुरक्षा के बड़े सवाल से जुड़ी है.
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'डनकर्क' ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं को ज़मीन, समुद्र और हवा के रास्ते सुरक्षित निकालने की असाधारण घटना को बड़े पर्दे पर दिखाया. टॉम हार्डी, केनेथ ब्राना, मार्क राइलेंस और हैरी स्टाइल्स जैसे कलाकारों वाली यह फिल्म इंग्लिश चैनल को ज़िंदा रहने और सेना के सुरक्षित निकलने की कोशिशों के लिए एक विशाल मंच में बदल देती है.