8.3 IMDb रेटिंग वाली ये वेब सीरिज, OTT पर मारी बाजी; Delhi Crime वेब सीरिज को दिया टक्कर!

आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक से बढ़कर एक वेब सीरीज देखने को मिलती है. वेब सीरीज को लेकर इन दिनों लोगों के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिल्ली क्राइम सीजन 3 को काफी पसंद किया जा रहा है. यह शो टॉप ट्रेंडिंग में बना हुआ है. दिल्ली क्राइम सीजन 3 को ओटीटी पर ट्रेंड कर रहा है वहीं इस वेब सीरीज को एक वेब सीरीज टक्कर दे रही है.

ओटीटी पर ट्रेंड कर रहा है ये ड्रामा

ओटीटी पर कोरियन ड्रामा को काफी पसंद किया जा रहा है. हाल ही में नेटफ्लिक्स पर नया कोरियन ड्रामा आया है जो कि नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है. यह ड्रामा डायनामाइट किस (Dynamite Kiss)है. डायनामाइट किस इस महीने की 12 तारीख को रिलीज हुई है. नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डायनामाइट किस एक रोमांटिक थ्रिलर हैं. इस सीरिज में आह यून-जिन और जांग की-योंग ने निभाया है.

क्या है डायनामाइट किस की कहानी

कोरियन ड्रामा में दिखाया है कि कैसे जेजू में शुरू हुई रोमांटिक स्टोरी अचानक खत्म हो गई, लेकिन किस्मत फिर से दोनों की राह मिल जाती है. लड़की मैरिड गर्ल का नाटक करके लड़के की कंपनी में जॉब करने जाती है, जिससे पहले वो प्यार करती थी.

कब आएगा अगला एपिसोड

डायनामाइट के टोटल 16 एपिसोड है, लेकिन अभी इसके 4 एपिसोड है. इसका नया एपिसोड बुधवार और गुरुवार को रिलीज होगा. आखिरी एपिसोड क्रिसमस के आसपास रिलीज होगा. आप इस के ड्रामा ओटीटी फ्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रहा है.

