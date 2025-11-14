Advertisement
Kaal Trighori Review: डर की ऐसी काली दुनिया जो दिल और दिमाग पर होगी हावी

Kaal Trighori Review: दोबारा पिता बनने के बाद अरबाज खान 6 साल बाद इंडस्ट्री में इस फिल्म से कमबैक किया है. इस फिल्म का नाम 'काल त्रिघोरी' है. ये एक हॉरर फिल्म है जिसे अगर आप देखने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार इसका रिव्यू जरूर पढ़ लें.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 14, 2025, 02:36 PM IST
फिल्म: काल त्रिघोरी
निर्देशक: नितिन एन वैद्य
कलाकार: अरबाज़ ख़ान, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, आदित्य श्रीवास्तव, महेश मांजरेकर, राजेश शर्मा और मुग्धा गोडसे
अवधि: 2 घंटे 39 मिनट
रेटिंग: 3 

अगर आप सोच रहे हैं कि हॉरर फिल्म सिर्फ डराने के लिए होती है,तो 'काल त्रिघोरी' आपको बता देगी कि डर और सस्पेंस कैसे एक साथ चल सकते हैं. इस फिल्म में पुरानी पौराणिक कथाओं और आधुनिक हॉरर को बढ़िया तरीके से कम्बाइंड किया गया है.फिल्म की कहानी तीन शापित रातों के इर्द-गिर्द घूमती है. चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या. इन रातों में एक प्राचीन शक्ति 'त्रिघोरी'जागती है. हवेली में फंसे तीन लोग रविराज (अरबाज खान), माधुरी (ऋतुपर्णा सेनगुप्ता) और डॉ. मनोज (आदित्य श्रीवास्तव) डर और शक के बीच फंस जाते हैं. सवाल बार-बार यही उठता है.क्या यह वास्तव में अलौकिक है या किसी इंसानी चाल का हिस्सा है.ऐसे में इतना जरूर है कि फिल्म की कहानी और प्लॉट को छोटे बजट की फिल्म के तौर पर अच्छे तरीके से बुना गया है.

 

क्यों देखें?
परफॉर्मेंस की बात करें तो अरबाज खान ने हॉरर में अच्छा काम किया है. ऋतुपर्णा सेनगुप्ता अपने किरदार में इमोशन और डर का बेहतरीन संतुलन दिखाती हैं. आदित्य श्रीवास्तव, महेश मांजरेकर, राजेश शर्मा और मुग्धा गोडसे ने सपोर्टिंग रोल में कहानी को मजबूत बनाया है.'काल त्रिघोरी'सिर्फ डराने वाली फिल्म नहीं है.ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, और आपको हर सीन के साथ अंदर तक जोड़ देती है. फिल्म देखने के बाद आपके दिल- दिमाग पर थोड़ा डर हावी जरूर हो सकता है.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Kaal Trighori FilmArbaaz Khan

