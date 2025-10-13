Advertisement
बॉलीवुड

काम मिला क्या भाई? सलमान खान का अभिनव कश्यप पर तंज; लेट आने के आरोप पर एआर मुरुगदास को भी दिया जवाब

Salman Khan hits back at AR Murugadoss and Abhinav Kashyap: सलमान खान पर बीते दिनों 'दबंग' के डायरेक्टर अनुभव कश्यप और 'सिकंदर' के डायरेक्टर एआर मुरुगदास ने कई इल्जाम लगाए थे. अब आखिरकार भाईजान ने हर आरोप पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने 'बिग बॉस 19' में दोनों को करारा जवाब दिया है, जिसके वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं.

 

Oct 13, 2025, 07:08 AM IST
Salman Khan hits back at AR Murugadoss and Abhinav Kashyap: अनुराग कश्यप के भाई और 'दबंग' के डायरेक्टर अनुभव कश्यप ने सलमान खान पर कई आरोप लगाए थे. उन्होंने सलमान को 'गुंडा', 'बदतमीज' और 'गंदा इंसान' तक कहा था. वहीं, दूसरी ओर 'सिकंदर' के डायरेक्टर एआर मुरुगदास ने भाईजान पर इल्जाम लगाया था कि वो सेट पर रात के 8-9 बजे आते थे. इस वजह से काम करना मुश्किल हो गया था. अब इन दोनों को सलमान खान ने तीखा जवाब दिया है. उन्होंने 'बिग बॉस 19' वीकेंड का वार पर अपने ऊपर लगे आरोपों पर पलटवार किया है.

दरअसल, वीकेंड का वार में रविवार को स्टैंडअप कॉमेडियन रवि गुप्ता शो में आए. इस दौरान सलमान ने सबसे पहले उनसे पूछा कि क्या उन्होंने उनकी बजाई है? तो उन्होंने ना में जवाब दिया. फिर सलमान ने उनके काम की तारीफ की. इस दौरान बातों-बातों में सलमान ने डायरेक्टर अभिनव कश्यप पर निशाना साधा.

सलमान खान ने क्या कहा? 

इसके बाद सलमान ने 'सिकंदर' के डायरेक्टर एआर मुरुगदास को जवाब देना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने उनपर कई आरोप लगाए थे. भाईजान ने कहा, 'नई में ऐसी कोई नहीं है. लोग कहते हैं 'सिकंदर', लेकिन मैं नहीं मानता. उसका प्लॉट बहुत अच्छा था. लेकिन क्या है कि ना मैं सेट पर रात में 9 बजे पहुंचता था. तो उसमें गड़बड़ी हो गई. मेरी पसलियां टूटी थीं. मेरे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा. लेकिन अभी उनकी एक पिक्चर रिलीज हुई है, जिसमें एक्टर 6 बजे पहुंचता था. पहले ये पिक्चर थी मुरुगदास साजिद नाडियाडवाला की. उसके बाद साजिद पहले कलटी (छोड़ दिया), उसके बाद मुरुगदास वहां से हट गया. 'मदरासी' करके उन्होंने पिक्चर डायरेक्ट की है, जो अभी रिलीज हुई है. बहुत बड़ी फिल्म है. 'सिकंदर' से बड़ी. ब्लॉकबस्टर. वो पता नहीं किसके साथ शूटिंग कर रहे थे, 9 बजे से लेकर 10-साढ़े 10 बजे तक.'

उन्होंने आगे कहा, 'एक और है. हमारे पास. एक 'दबंग' इंसान है. मेरे साथ उन्होंने आमिर खान को भी लपेटा. मुझे सिर्फ इतना ही पूछना है, पिछले वीकेंड का वार में मैंने ऐसे ही पूछा था कि काम करो यार, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है. तो आज वापस से पूछना चाहता हूं, काम मिला क्या भाई? और ऐसी हरकतें करने के बाद हर एक की बुराई करोगे आप, आप जितने जितने नाम ले रहे हो, इंटैलिजेंस की हद होती है, ये तो आपके साथ काम नहीं करेंगे, अब इनके साथ जितने भी जुड़ेंगे, वो भी नहीं करेंगे. और फिर जब हमने आपको दूसरी फिल्म ऑफर की, आपने कहा नहीं करेंगे. और जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, वो आपने अभी जाकर सब बर्बाद कर दिया. मुझे एक ही चीज बुरी लग रही है कि आपने खुद को बर्बाद कर दिया.

सलमान खान का एआर मुरुगदास को करारा जवाब

सलमान ने आगे कहा, 'जब हमने आपको दूसरी मूवी ऑफर की तो आपने बोला नहीं करेंगे. जो तारीफों के पूल बांधे जा रहे थे, वो सभी आपने डिस्ट्रॉय कर दिया. मुझे बुरा सिर्फ एक बात का लग रहा है कि आपने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया. अगर किसी परिवार के पीछे पड़ना है तो खुद के परिवार के पीछे पड़ो, अपने भाई के पीछे पड़े उससे प्यार करो. माता-पिता, बीवी अपने बच्चे से प्यार करो. इतना तो बनता ही है यार. वो आपके बारे में चिंता करते होंगे. अगर कोई आपको राय देता है तो सोच समझ के बोला करो. मैं आपको ग्रो करते हुए देखना चाहता हूं, आप काफी टैलेंटेड हो, अच्छा लिखते हो. ये गली मत जाओ, वापस हाइवे पर आओ.' 

इसके बाद कॉमेडियन रवि गुप्ता ने कहा, 'इस एपिसोड के बाद एक और इंटरव्यू उनका आ जाएगा.' सलमान ने जवाब दिया, 'आ जाएगा, ऊपर वाला ही करेगा तुम्हारे लिए और दोस्त तुम मुझे घुटनों पर लेकर आते हो ना, मैं रोज सुबह घुटने पर जाता हू्ं, सिर्फ ऊपर वाले (भगवान) के लिए. 

क्या बोले थे 'दबंग' डायरेक्टर अनुराग कश्यप? 

दरअसल बॉलीवुड ठिकाना के साथ बातचीत में अभिनव कश्यप ने कहा था कि सलमान ने अपनी फिल्मों 'वॉन्टेड' और 'तेरे नाम' की वजह से 'छिछोरा' और 'मवाली' की इमेज बना ली थी. इसके पहले अभिनव कश्यप ने आगे कहा था, 'सलमान खान और उनके परिवार के बारे में मेरी राय वही है. वे सामान्य इंसान नहीं हैं. वे अपराधी हैं. वह जमानत पर बाहर हैं. वह एक दोषी हैं. अपराधी, अपराधी होता है.' हाल ही में एक्टर ने बॉलीवुड के 'किंग खान' पर आरोप लगाया था. उन्होंने कहा, 'शाहरुख खान को दुबई चले जाना चाहिए. वह सिर्फ समाज से 'लेते हैं', बदले में कुछ नहीं देते हैं.'

