K3G का डिलीट किया गया सीन 22 साल बाद हुआ वायरल, ब्लैक ड्रेस में काजोल का हॉट लुक देख दीवाने हो रहे हैं फैंस

वायरल हुआ वीडियो

22 साल बाद वायरल हुए वीडियो में आप देख सकते हैं कि राहुल और अंजली यानी शाहरुख और काजोल लंदन में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं. काजोल भी किसी किसी सीन में अपनी प्रेग्नेंसी को एंजॉय कर रही हैं.इसके अलावा उनका और शाहरुख का एक रोमांटिक सीन भी वीडियो में है जिसमें काजोल ब्लैक ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं. वहीं, लास्ट सीन में शाहरुख और अमिताभ काम पर जाते हुए नजर आते हैं तो वहीं काजोल और जया बच्चन उन्हें बॉय कहने के लिए खड़ी होती हैं. यानी अगर इसे डिलीट नहीं किया जाता तो कभी खुशी कभी गम में ये होता हैप्पी एंडिंग सीन.

the decision to delete this montage is my villain origin story pic.twitter.com/6CmLZ9n5LD

— ash (@mycrackischaos) March 16, 2023