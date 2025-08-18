बेटी से भी 5 साल छोटी लड़की के साथ इस विलेन ने की चौथी शादी, 10 साल से एक दूसरे को कर रहे थे डेट!
बेटी से भी 5 साल छोटी लड़की के साथ इस विलेन ने की चौथी शादी, 10 साल से एक दूसरे को कर रहे थे डेट!

Bollywood Gossip: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इस खतरनाक विलेन ने की चौथी बार शादी, अपने से कम उम्र की लड़की को 10 साल से डेट कर रहे थे.

 

Aug 18, 2025
80 और 90 के दशक में कई एक्टर्स ने विलेन बन इंडस्ट्री पर राज किया था. जिनकी फिल्मों को देखकर बच्चे से बूढ़े सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे. वहीं आज हम एक ऐसे विलेन की पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं जिनका चेहरा देखते ही बच्चे डर से कांप उठते थे. आज हम फिल्म 'मैं हूं ना' और 'खून भरी मांग' जैसी फिल्मों में बेहतरीन काम करने वाले एक्टर कबीर बेदी की बात रहे हैं. कबीर बेदी ने फिल्म 'हलचल' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था जिसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और खूब नाम कमाया था. मगर इन दिनों वो अपनी फिल्मों से नहीं बल्कि अपनी चौथी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं.

दरअसल कबीर बेदी ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड परवीन दुसांझ से शादी कर ली है जिसकी तस्वीरों को देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं. कबीर बेदी और परवीन दुसांझ एक दूसरे को लगभग 10 साल से डेट कर रहे थे और लिव इन में रह रहे थे जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया था. परवीन एक्टर कबीर बेदी से 29 साल छोटी हैं. परवीन दुसांझ एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन होने के साथ-साथ निर्माता और सोशल वर्कर भी हैं. 

वहीं कबीर की बेटी पूजा बेदी इस शादी से कुछ खास खुश नहीं हैं जिसके चलते उन्होंने सोशल मीडिया ट्वीट कर अपना गुस्सा भी उजागर किया था, जिसमें उन्होंने परवीन के खिलाफ बातें कही थीं. मगर कबीर बेदी ने इन सभी बातों को गलत साबित करते हुए कहा कि बेटी पूजा से उनके रिश्ते बेहद मजबूत और अच्छे हैं. पूजा पिता कबीर बेदी की पहली पत्नी प्रोतिमा बेदी की बेटी हैं. पूजा बेदी के माता-पिता के संबंध ज्यादा मजबूत नहीं थे जिसके चलते कुछ समय ओपन मैरिज में रहने के बाद वो अलग हो गए थे. 

यह भी पढ़ें: अब एंटरटेनमेंट का डोज होगा डबल! जल्द ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ब्रैड पिट की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘F1’

पूजा बेदी की मां प्रोतिमा बेदी से डाइवोर्स के बाद कबीर ने ब्रिटिश फैशन डिजाइनर सुजैन से शादी कर ली थी जिससे उनका एक बेटा है. मगर कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए. जिसके बाद कबीर ने अपने से 20 साल छोटी बीबीसी रेडियो प्रेजेंटर निक्की से लंदन में शादी कर ली थी. मगर लॉन्ग डिस्टेंस के चलते दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया था. 

