शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' ने इस हसीना की बदली किस्मत, अब बोलीं- काम के पहले देखे जाते हैं फॉलोअर्स

Nikita Dutta on OTT: 'ज्वेल थीफ' और 'कबीर सिंह' जैसी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस निकिता दत्ता टीवी और हिंदी सिनेमा का जाना-माना चेहरा हैं. निकिता ने खास बातचीत में ओटीटी प्लेटफॉर्म, शाहरुख खान और सोशल मीडिया के जरिए होने वाली कास्टिंग पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ बड़े पर्दे पर ही अभिनेताओं को पसंद किया जाता था, लेकिन अब ओटीटी की वजह से कई माध्यम विकसित हो गए हैं. अब दर्शक जितना पर्दे पर बड़े स्टार्स को देखना पसंद करते हैं, उतना ही ओटीटी पर.

अब देखे जाते हैं फॉलोअर्स

निकिता ने सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए होने वाली कास्टिंग पर कहा- 'पहले ऐसा नहीं होता था. अब कास्टिंग से पहले आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. कास्टिंग प्रतिभा के आधार पर होनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया फॉलोवर्स के आधार पर निकिता ने शाहरुख खान के साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर की.उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के साथ काम करना उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है.जब से मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया है, तब से यह मेरा सपना रहा है. अब भी यही ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बस शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल जाए.'

'कबीर सिंह' ने बदली किस्मत

फिल्म 'कबीर सिंह' निकिता के लिए बहुत खास रही. इसी फिल्म से निकिता को टीवी के बाद बड़े पर्दे पर पहचान मिली. उन्होंने कहा कि 'कबीर सिंह' फिल्म ने मेरी जर्नी में बदलाव लाया, लोगों ने उस फिल्म से मुझे पहचाना और बहुत प्यार दिया. 'कबीर सिंह' के लिए हमेशा मेरे दिल में खास जगह रहेगी.निकिता मराठी फिल्मों में भी सक्रिय हैं. उन्होंने हाल ही में 'घरत गणपति' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता है. उन्होंने अवॉर्ड के साथ प्यारी सी फोटो भी शेयर की थी.हिंदी सिनेमा के साथ-साथ टीवी पर हिट सीरियल भी दिए हैं. उन्होंने 2015 में 'ड्रीम गर्ल', 2016 में 'एक दूजे के वास्ते', और 2017 में 'हासिल' में काम किया. एक्ट्रेस ने ओटीटी पर भी अपनी पहचान बनाई और कई सीरीज में नजर आई.