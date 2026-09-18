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रणबीर कपूर ने ठुकराया बप्पा का प्रसाद, तो भड़कीं ‘कच्चा बादाम गर्ल’ ने दे डाली नसीहत; बोलीं- ‘इससे सद्बुद्धि मिलती है...’

Anjali Arora Reaction On Ranbir Kapoor: गणेश पूजा के खास मौके पर रणबीर कपूर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके एक्टर को काफी ट्रोल किया जा रहा है. वीडियो में रणबीर बप्पा के प्रसाद को ये कह खाने से मना कर देते हैं कि वे डाइट पर हैं. अब इस वीडियो पर ‘कच्चा बादाम गर्ल’ अंजलि अरोड़ा का रिएक्शन आया है, जो ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ में माता सीता का रोल निभा रही हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 18, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:09 AM IST
रणबीर कपूर ने ठुकराया बप्पा का प्रसाद, तो भड़कीं ‘कच्चा बादाम गर्ल’ ने दे डाली नसीहत; बोलीं- ‘इससे सद्बुद्धि मिलती है...’
Image Credit: रणबीर कपूर पर भड़का ‘कच्चा बादाम गर्ल’ का गुस्सा (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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