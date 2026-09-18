/रणबीर कपूर ने ठुकराया बप्पा का प्रसाद, तो भड़कीं ‘कच्चा बादाम गर्ल’ ने दे डाली नसीहत; बोलीं- ‘इससे सद्बुद्धि मिलती है...’

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का एक पुराना वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर अचानक फिर से चर्चा में आ गया. इस वीडियो में वे गणेश उत्सव के दौरान बप्पा का प्रसाद यानी मोदक खाने से साफ इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जैसे ही ये क्लिप दोबारा सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. कई लोग इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि पूजा के पावन मौके पर भगवान के भोग को इस तरह कैसे कोई छोड़ सकता है. इसी वजह से इंटरनेट पर एक्टर को लेकर काफी बहस छिड़ गई है और लोग उन पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं.
अब इस पूरे हंगामे के बीच सोशल मीडिया सेंसेशन और एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा का बयान भी सामने आया है. हाल ही में उन्होंने अपनी नई फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान मीडिया से बातचीत में इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी. अंजलि ने कहा कि उन्होंने खुद अपने घर में गणपति बप्पा को बैठाया हुआ है और उनको मीठा खाना बहुत पसंद है. वे दिल खोलकर मिठाइयां खाती हैं. इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक नजरिए से प्रसाद की अहमियत को समझाते हुए बिना नाम लिए रणबीर कपूर को मर्यादा और आस्था का पाठ पढ़ा दिया.
‘कच्चा बादाम गर्ल’ के नाम से मशहूर अंजलि अरोड़ा ने आगे कहा कि भगवान के दरबार से मिलने वाला प्रसाद केवल खाने की कोई साधारण चीज नहीं होता, बल्कि वो ऊपर वाले का सच्चा आशीर्वाद होता है. अंजलि के मुताबिक, ‘प्रसाद खाने से इंसान का पेट भले ही न भरे, लेकिन इससे आत्मा तृप्त होती है और दिमाग को सही सद्बुद्धि जरूर मिलती है’. उन्होंने लोगों को समझाया कि जब भी भगवान का भोग सामने आए, तो उसे हमेशा पूरे आदर, सम्मान और सच्ची श्रद्धा के साथ ही स्वीकार करना चाहिए. इसे कभी भी अनदेखा करना या टालना सही नहीं माना जाता है.
अंजलि अरोड़ा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब भी कहीं आपको भगवान का प्रसाद मिलता है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप उसे बहुत ज्यादा मात्रा में या भरपेट खाएं. अगर आप डाइट पर भी हैं, तो भी कम से कम एक छोटा सा टुकड़ा तो मुंह में रख ही सकते हैं. भगवान का आशीर्वाद हर हाल में लेना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि किस रूप में भगवान नारायण के दर्शन हो जाएं. भगवान के लिए आस्था दिखाने के लिए श्रद्धा भाव सबसे बड़ा होता है, इसलिए थाली में आए भोग को कभी मना नहीं करना चाहिए.
दरअसल, ये पूरा विवाद साल 2023 के एक वीडियो से जुड़ा हुआ है. उस समय रणबीर मुंबई के एक मशहूर गणपति पंडाल में दर्शन के लिए पहुंचे थे. वहां पूजा करने के बाद रणबीर खुद अपने हाथों से मौजूद पैपराजी और फोटोग्राफर्स को मोदक बांट रहे थे. इसी बीच एक कैमरामैन ने आदर के साथ वही मोदक रणबीर के आगे बढ़ाते हुए उनसे खाने की गुजारिश कर दी. तब रणबीर ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और कहा कि वे अभी सख्त डाइट पर चल रहे हैं. इसके बाद उन्होंने फोटोग्राफर से ही वो पूरा मोदक खाने को कह दिया था.
ये पुराना वीडियो ऐसे नाजुक मोड़ पर वायरल हुआ है, जब रणबीर कपूर डायरेक्टर नितेश तिवारी की आने वाली बड़ी फिल्म ‘रामायण’ में भगवान श्रीराम का पावन किरदार निभा रहे हैं. दूसरी तरफ अंजलि अरोड़ा खुद ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ में माता सीता का रोल करने जा रही हैं. अंजलि का कहना है कि ये रोल उन्हें भगवान राम और हनुमान जी की कृपा से मिला है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि जो एक्टर पर्दे पर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने जा रहा है, वे असल जिंदगी में बप्पा के प्रसाद को डाइट के नाम पर ठुकरा रहा है, जो बहुत गलत है.