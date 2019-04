फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' की तारीफ करने पर ट्रोल हुई एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, यूजर्स बोले- 'संघी'

नई दिल्ली: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टर एक्ट्रेस का ट्रोल हो जाना आम बात है लेकिन एक्ट्रेसेस के ट्रोल होने की वजह अधिकतर उनके कपड़े होते हैं. वहीं काजल अग्रवाल को एक फिल्म की तारीफ करना महंगा पड़ा गया. हाल ही में अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने विवेक ओबेरॉय से आगामी फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' की तारीफ की और उन्हें जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

'पीएम नरेंद्र मोदी' जो वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री की बायोपिक है, के लिए एक लाइक देने और फिल्म में विवेक के लुक की तारीफ करते समय काजल ने कतई नहीं सोचा होगा कि यह उन्हें काफी परेशान कर देने वाला है. लेकिन इस फिल्म की तारीफ करने पर काजल को सोशल मीडिया यूजर्स ने 'संघी' का तमगा दे डाला. देखिए विवेक ओबेरॉय की पोस्ट पर काजल का कमेंट...

Thank you to each and every one of you for your blessings, love and support. Thank you to the Indian Judiciary. We hope you like the film and that it inspires you all ogAKP1jG77

Vivek Anand Oberoi vivekoberoi April 5, 2019