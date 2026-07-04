मेरा रोल छोटा है...; काजल अग्रवाल ने 'रामायण' में अपने किरदार पर तोड़ी चुप्पी; यश की जमकर की तारीफ

रणबीर कपूर की 'रामायण' 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है. फिल्म से राम का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है अब फिल्म के ट्रेलर को लेकर काफी चर्चा है. इसी बीच एक्ट्रेस काजल अग्रवाल जो फिल्म में मंदोदरी, यानी रावण की पत्नी का किरदार निभा रही हैं. जबकि इसमें रावण के रोल में यश नजर आएंगे.
हाल ही में जूम को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि नितेश तिवारी की ओर से निर्देशित फिल्म में उनका रोल बड़ा नहीं होगा, क्योंकि कहानी का फर्स्ट पार्ट भगवान राम की कहानी पर फोकस करता है, इसलिए लंका से जुड़े सीन्स सीमित हैं.
काजल अग्रवाल ने कहा, 'अभी तक हमने सिर्फ रामायण पार्ट 1 की शूटिंग पूरी की है. पहले पार्ट में लंका से जुड़ा हिस्सा ज्यादा नहीं है और मैं 'मंदोदरी' का किरदार निभा रही हूं. ऐसे में मेरा स्क्रीन टाइम भी लिमिटेड रहेगा, लेकिन मेरे लिए इतनी मेगा फिल्म का हिस्सा बनना ही खास अनुभव है. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ग्रैंड प्रोजेक्ट है, जो दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचेगा. ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं, क्योंकि यह कहानी हमारी संस्कृति और भावनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है.'
साथ ही उन्होंने कहा, 'रामायण तो हर भारतीय परिवार की कहानी जैसी है. बचपन में हम हर रविवार दूरदर्शन पर इसे देखकर बड़े हुए हैं. इसलिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा है. इस फिल्म से जुड़ना मेरे लिए इमोशनल और गर्व की बात है.'
वहीं, एक्ट्रेस ने यश की तारीफ करते हुए, 'यश कमाल के अभिनेता हैं. मैं उनके काम की फैन रही हूं और इस फिल्म में उनके साथ काम करना शानदार अनुभव रहा. वह इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी तरह डेडिकेटेड हैं. एक को-प्रोड्यूसर होने के साथ-साथ उन्होंने हर छोटी-बड़ी चीज पर पूरा ध्यान दिया है. उनकी प्रोफेशनल अप्रोच और शानदार टैलेंट इस फिल्म को और भी खास बनाते हैं.'
बता दें कि रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में नजर आ रहे हैं और साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभाएंगी. केजीएफ स्टार यश रावण की के रोल में नजर आएंगे. वहीं सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभाते नजर आएंगे.इनके अलावा फिल्म में काजल अग्रवाल मंदोदरी और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में नजर आएंगी. फिल्म में अरुण गोविल, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, शीबा चड्ढा और इंदिरा कृष्णन भी अहम भूमिकाओं में हैं.