काजल अग्रवाल की वैनिटी में चुपचाप घुसा असिस्टेंट डायरेक्टर, सामने उतार दी शर्ट, डर से कांप गई थीं एक्ट्रेस

काजल अग्रवाल जल्द ही रामायण फिल्म में नजर आएंगी. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक ऐसी घटना के बारे में बताया है जिसे सुन हर कोई हैरान हो जाएगा. एक्ट्रेस ने बताया है कि फिल्म सेट पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने टैटू दिखाने के लिए अचानक कपड़े उतारने लगे जिससे काजल को काफी अजीब महसूस हुआ.
एक इंटरव्यू में काजल अग्रवाल ने एक घटना के बारे में बताया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर बिना किसी परमिशन के उनके कारवां में आ गए. उस टाइम वह अकेली थी. उनके शरीर पर काजल नाम का टैटू था. वह टैटू दिखा रहे थे लेकिन उनका तरीके ने उन्हें हैरान कर दिया. एक्ट्रेस ने जेस्टर की तारीफ की लेकिन जिस तरह से उन्होंने टैटू दिखाया वह बेहद असहज था.
काजल ने कहा कि कुछ समय पहले एक फिल्म की शूटिंग के बाद कारवां में रेस्ट कर रही थी. तभी फिल्म में काम कर रहे असिस्टेंट डायरेक्टर बिना किसी परमिशन के उनके पास आते हैं. वह अचानक उनके कारवां में घुस जाते हैं. इसके बाद वह अपनी शर्ट उतारते हैं. अपने चेस्ट बने टैटू को दिखाते हैं. इस घटना से एक्ट्रेस इतना परेशान हो जाती है कि उनके हाथ-पैर कांपने लग जाते हैं.
ABP न्यूज को दिए इंटरव्यू में काजल ने बताया है कि टैटू बनवाने और दिखाने के पीछे का मकसद केवल तारीफ या पसंद की भावना थी लेकिन बिना किसी महिला के मर्जी के उनकी जगह पर इस तरह से आ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है. मैंने उसे बताया हैकि ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसके बाद उसे वहां से भेज दिया.
काजल अग्रवाल जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में नजर आएंगी. फिल्म में एक्ट्रेस रावण की पत्नी मंदोदरी के किरादर में नजर आएंगी. काजल यश के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगी. रणबीर कपूर की रामायण फिल्म का ट्रेलर 30 जुलाई को रिलीज होगा. रामायण फिल्म का पहला पार्ट दीवाली के मौके पर रिलीज होगा. फिल्म की रिलीज डेट की अभी घोषणा नहीं हुई है. लेकिन फिल्म को दीवाली के मौके पर रिलीज किया जा सकता है.