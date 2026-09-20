काजल राघवानी की गाड़ी को फैंस ने घेरा, कार पर फेंके पत्थर, टूटा खिड़की का शीशा, एक्ट्रेस ने बताया कैसी है तबीयत

भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी बिहार शरीफ में ज्वेलरी शोरूम के उद्धाटन के लिए गई थी. एक्ट्रेस को देख भीड़ बेकाबू हो गई. लोगों की भीड़ एक्ट्रेस की कार का पीछा करने लग गई. लोगों ने काजल की गाड़ी पर भी हमला बोल दिया. इंटरनेट पर वीडियो सामने आया था कि कैसे सिक्योरिटी एक्ट्रेस को वहां से ले जाने की कोशिश कर रही थी. दरअसल एक्ट्रेस की एक झलक देखने के लिए लोगों के बीच अफरा-तफरी हो गई. एक्ट्रेस को देखने के लिए लोगों ने उनकी कार का शीशा तक तोड़ दिया.
काजल का वीडियो वायरल होने के बाद फैंस ने एक्ट्रेस की चिंता जाहिर की है. काजल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है. वीडियो में उन्होंने बताया है कि वह सही सलामत वहां से निकल आईं, वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं. एक्ट्रेस ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है.
लोगों की भीड़ बढ़ने पर शोरूम के मालिक ने एक्ट्रेस को चुपचाप वहां से निकलने में मदद की है. उन्होंने ड्राइवर को बाहर वाले गेट से निकाला, जिसके बाद गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई. बिना किसी चोट के एक्ट्रेस वहां से बाहर निकल गई.
काजल राघवानी भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. एक्ट्रेस ने बहुत ही कम उम्र में भोजपुरी सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया था. काजल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत गुजराती फिल्मों से की थी. इसके बाद साल 2013 में फिल्म रिहाई से एक्ट्रेस ने डेब्यू किया था. काजल 50 से भी ज्यादा भोजपुरी फिल्मो में काम कर चुकी हैं. काजल पवन सिंह से लेकर दिनेश लाल यादव संग काम कर चुकी हैं. काजल के कई गाने भी सुपरहिट हो चुके हैं.
काजल जल्द ही राइज एंड फॉल सीजन 2 में नजर आएंगी. राइज एंड फॉल 2 को बनिजे एशिया ने प्रोड्यूस किया है. शो 26 सितंबर को प्रीमियर होगा. इससे पहले एक्ट्रेस भोजपुरी बवाल शो में नजर आईं थी. इस दौरान काजल ने काफी बवाल मचाया था. उन्होंने आम्रपाली और दिनेश लाल यादव पर गंभीर आरोप लगाएं थे. इसके अलावा उन्होंने पवन सिंह पर भी आरोप लगाया था.