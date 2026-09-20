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काजल राघवानी की गाड़ी को फैंस ने घेरा, कार पर फेंके पत्थर, टूटा खिड़की का शीशा, एक्ट्रेस ने बताया कैसी है तबीयत

भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी के फैंस उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे. इस दौरान उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर भी फेंके थे. लोगों की भीड़ को कंट्रोल करना सिक्योरिटी के कंट्रोल से बाहर हो गया था. वहीं एक्ट्रेस ने बताया है कि अब वह कैसी हैं.

Written ByShilpa
Published: Sep 20, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:48 PM IST
काजल राघवानी की गाड़ी को फैंस ने घेरा, कार पर फेंके पत्थर, टूटा खिड़की का शीशा, एक्ट्रेस ने बताया कैसी है तबीयत

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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