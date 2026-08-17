'भोजपुरी बवाल' में लगे आरोपों पर काजल राघवानी का पलटवार, निरहुआ, पवन सिंह और आम्रपाली पर भड़कीं एक्ट्रेस

इन दिनों रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में अपने दिए बयानों को लेकर भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी चर्चा में है. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोमवार को फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक नोट भी जारी किया है. .
ये बयान काजल का तब आया जब 'भोजपुरी बवाल' में दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', पवन सिंह और आम्रपाली दुबे ने काजल राघवानी की जमकर रोस्ट किया. इस दौरान तीनों स्टार्स ने काजल राघवानी को 'झूठी', 'चालबाज' और 'ट्यूबलाइट' जैसे तगड़े टैग्स देकर दिए. इसके बाद से ये क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
इसके बाद काजल राघवानी ने नोट पर लिखा, 'सत्य हमेशा सत्य होता है और सत्य को झूठे लोग कुछ समय तक दबा जरूर सकते हैं, लेकिन सत्य को झूठ में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं. मैंने जो कहा है सच कहा है और वो सब जानते हैं और जो अपने स्टारडम के दम पर इसे झुठलाना चाहते हैं, मुझे झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं 3 लोग मिलके तो सोचिए मेरी बात कितनी सच्ची होगी जिसे आप सब को मिलके झूठा साबित करने के लिए इस लेवल तक जाना पड़ रहा है.'
भोजपुरी एक्ट्रेस ने नोट में आगे लिखा, 'बाप रे ये तो सब में बेस्ट है. लोगो में छीनने की आदत पड़ी है. चाहे काम हो, किसी का हक या फिर, किसी का टैग.' एक्ट्रेस लिखती हैं, 'इस इंडस्ट्री में मैं किसी एक्टर को खुश करने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि जनता का दिल जीतने के लिए आई हूं और वे ये सब देख ही रहे हैं.'
साथ ही एक्ट्रेस ने निरहुआ के बयान पर पलटवार करते हुए लिखा, 'एक कहते हैं कि पत्नी से प्यार नहीं है. जब उनकी पत्नी के साथ एक वीडियो वायरल हो गया था, तो सफाई भी देनी बनती है. एक प्रचार के लिए पत्नी को अपनाए और फिर छोड़ दिया. आज शो में कह रहे की एक लड़की भाव नहीं दे रही थी तो चार दिन बात नहीं की और फिर आई लव यू बुलवाया. फिर, जय श्री राम. वाह रे सरस्वती पुत्र की जय हो.'
गौरतलब है कि अभिनेत्री का यह पोस्ट तब आया, जब भोजपुरी बवाल के हालिया एपिसोड में पवन सिंह, आम्रपाली और दिनेश लाल यादव निरहुला ने काजल राघवानी को घेरा था. हालांकि, शो में काजल राघवानी मौजूद नहीं थी.
काजल राघवानी का यह बवाल रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' पहले एपिसोड से ही देखने को मिला था, जिसमें अभिनेत्री ने अपने पुराने रिश्तों, शारीरिक शोषण, और इंडस्ट्री के अन्य कलाकारों (जैसे पवन सिंह, निरहुआ और आम्रपाली दुबे) पर कई गंभीर खुलासे किए थे, जिसके बाद भोजपुरी सिनेमा में भारी विवाद छिड़ गया है.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)