काजल राघवानी ने पवन सिंह पर लगाया गंभीर आरोप, जबरदस्ती करवाया किसिंग सीन, मना करने पर छोड़ दिया था सेट!

भोजपुरी बवाल शो काफी सुर्खियों में है. शो में पवन सिंह, निरहुआ, काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे जैसे बड़े स्टार्स नजर आ रहे हैं. भोजपुरी बवाल में स्टार्स इंडस्ट्री से जुड़े राज से पर्दा हटा रहे हैं. इसी बीच काजल राघवानी का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में काजल ने पवन सिंह पर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि किसिंग सीन ना करने पर पवन सिंह सेट छोड़कर चले गए थे.
जियो हॉटस्टार के इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया है. इस प्रोमो वीडियो में काजल बोलती है कि पवन जी का तो पत ही वहां पर जो किसिंग सीन था. जबरदस्ती करवाया. उसके बाद मैंने मना किया तो वह सेट छोड़कर चले गए. मैंने सब लोगों की रिस्पेक्ट की है लेकिन यहां कोई रिस्पेक्ट के लयाक नहीं है. काजल राघवानी का ये वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
काजल राघवानी ने वीडियो में आम्रपाली के लिए एक्ट्रेस ने बोला कि मैं आम्रपाली के लिए कुछ नहीं बोलना चाहती हूं. दिनेश जी की वजह से उन्होंने मुझे काम से हटवाया था. ये बात मुझे बहुत बुरी लेगी. इसे में भूल नहीं सकती. इंडस्ट्री पहले चला लें फिर देश चलाएं तो ज्यादा अच्छा है. काजल राघवानी के इन बातों से काफी हंगामा हो सकता है. इससे पहले काजल राघवानी बोल चुकी है कि दिनेश जी के साथ उनका गाना शूट होना था लेकिन उन्हें गाने से बाहर कर दिया था.
हाल ही में पवन सिंह को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था. पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया था. वीडियो में पवन सिंह भोजपुरी बवाल शो में चिकन बनाते नजर आए थे. वह अपने दोस्तो से बोलते हैं कि गांव से देसी मुर्गा पकड़कर लाओ, ताकि बिहार स्टाइल में चिकन बन सकें. इसके बाद उनके साथी मुर्गा पकड़ने की कोशिश करते हैं. वहीं पवन सिंह मुर्गा बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं. सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है कि सावन के महीने में मुर्गा कैसे खा सकते हैं. हिंदी धर्म में सावन के महीने में ना तो मांस खाया जाता है और ना ही मांस बनाया जाता है.