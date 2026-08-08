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काजल राघवानी ने निरहुआ और आम्रपाली पर निकाली भड़ास, बोली- कुंभ नहाते समय कहां थी आपकी पत्नी?

भोजपुरी बवाल शो की शुरुआत से ही काजल राघवानी और आम्रपाली के बीच झगड़ा देखने को मिल रहा है. काजल ने आम्रपाली पर आरोप लगाया है कि उनके कहने पर दिनेश जी उनके साथ काम नहीं करते हैं. इसके बाद काजल ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दिनेश लाल यादव और आम्रपाली पर भड़ास निकाली है.

Written ByShilpa
Published: Aug 08, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:32 AM IST
काजल राघवानी ने निरहुआ और आम्रपाली पर निकाली भड़ास, बोली- कुंभ नहाते समय कहां थी आपकी पत्नी?

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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