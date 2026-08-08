काजल राघवानी ने निरहुआ और आम्रपाली पर निकाली भड़ास, बोली- कुंभ नहाते समय कहां थी आपकी पत्नी?

हॉटस्टार के पॉपुलर शो भोजपुरी बवाल में काफी ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो की शुरुआत से ही काजल राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े कई राज के बारे में खुलकर बात कर रही हैं. शो की शुरुआत से ही उनके और आम्रपाली के बीच खटास देखने को मिल रही है. काजल और आम्रपाली के बीच के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं है. डिनर टेबल पर भी दोनों के बीच दोस्ती नजर नहीं आई, वहीं काजल के सवाल से आम्रपाली भड़क गई थी.
शो में काजल और निरहुआ के बीच मकर बहस देखने को मिलती है. काजल जिम आम्रपाली के बारे में बात करते हुए बोलती है कि उनका एक गाना दिनेश जी के साथ था, दिनेश और काजल के बीच गाने की शूटिंग होनी थी लेकिन वह गाना शिफ्ट हो गया. दूसरी तरफ कार में दिनेश और आम्रपाली वीडियो कॉल पर बात करते हैं. आमप्राली वीडियो कॉल में निरहुआ से बोलती है कि वह कुछ भी बकवास करती है.
आम्रपाली दुबे ने वीडियो कॉल पर अपना बचाव करते हुए दिनेश लाल यादव से कहती हैं कि जब तुम खेसारी लाल यादव के साथ शूटिंग कर रही थी, उस समय तुम्हारे लिए भी लोग यही बोलते थे. तो क्या तुमने ऐसा किया. आम्रपाली काजल की मिमिक्री करते हुए बोलती है कि नहीं-नहीं मैंने तो कभी ऐसे किसी को नहीं निकलवाया है. वहीं काजल वीडियो में बोलती है कि मेरे पास ना कोई एक्टर है और ना ही कोई राजनेता है मैं अकेले ही हूं.
वीडियो कॉल पर निरहुआ आम्रपाली से कहते हैं कि उनका यही इल्जाम है ना कि उन्हें फिल्म से निकाल देते हैं. तो आप इसी के लायक हो. वीडियो कॉल पर निरहुआ और आम्रपाली काजल के बारे में बात करते हैं. वहीं काजल का कहना है कि उन्होंने नॉर्मल सवाल किया है ऐसे में उन्हें जवाब मिलना चाहिए.
Kajal Kalesh#BhojpuriBawaal streaming everyday on #JioHotstar at 9pm and on #ColorsTV at 10:30pm.#BhojpuriBawaalOnJioHotstar pic.twitter.com/EScG7YRiRJ
— JioHotstar Reality (@HotstarReality) August 7, 2026
काजल राघवानी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने आम्रपाली और दिनेश लाल यादव को खरी-खोटी सुनाई है. उन्होंने बोला है कि आम्रपाली ने नाक की सर्जरी करवाई है. वहीं दिनेश लाल यादव अपनी पत्नी को लायक नहीं समझते हैं. इसके अलावा उन्होंने बोला है कि कुंभ में आम्रपाली का हाथ पकड़कर नहाए, कहां थी आपकी पत्नी, आप पत्नी संग क्यों नहीं दिखते, आप आम्रपाली संग क्यों दिखते हैं, ये कौन सा फर्ज निभा रहे है. काजल के इस वीडियो पर अभी तक निरहुआ और आम्रपाली का कोई रिएक्शन नहीं आया है.