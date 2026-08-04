शादीशुदा एक्टर संग अफेयर पर काजल राघवानी ने तोड़ी चुप्पी, रानी चटर्जी के सामने खोला दिल का राज

बवाल एपिसोड में काजल रानी से बोलती है कि सोच रही हूं कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए. क्योंकि वह ब्लैंक महसूस करने लगी हैं. काजल की बात सुन रानी को काफी हैरानी होती है. रानी उनसे पूछती है कि उनके मन में क्या चल रहा है. इसके बाद काजल बोलती है कि यही सब चीजों का रायता फैला हुआ है काम को लेकर. बातचीत में रानी आगे बोलती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से दो चीजें हटाना चाहें तो वह होगा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, इसके बाद रानी ने कहा कि इंडस्ट्री में जोड़ी का कल्चर है. यहां यह बहुत ही कॉमन है. जिसे लोग लव एंगल का नाम देते हैं. इसके बाद बोलती है कि दिनेश जी, रवि जी और मनोज जी की बड़ी-बड़ी फिल्म इसलिए बंद हुई क्योंकि उनके मन की एक्ट्रेस नहीं थी.