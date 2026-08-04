शादीशुदा एक्टर संग अफेयर पर काजल राघवानी ने तोड़ी चुप्पी, रानी चटर्जी के सामने खोला दिल का राज

Bhojpuri Bawaal: भोजपुरी बवाल के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला है कि रानी चटर्जी और काजल राघवानी एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं. काजल अपनी दिल की बात खुलकर रानी से करती है. रानी और काजल इंडस्ट्री के कई राज से पर्दा उठाती हैं. इसके अलावा उन्होंने काजल के पुराने विवाद पर भी बात की है.
बवाल एपिसोड में काजल रानी से बोलती है कि सोच रही हूं कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए. क्योंकि वह ब्लैंक महसूस करने लगी हैं. काजल की बात सुन रानी को काफी हैरानी होती है. रानी उनसे पूछती है कि उनके मन में क्या चल रहा है. इसके बाद काजल बोलती है कि यही सब चीजों का रायता फैला हुआ है काम को लेकर. बातचीत में रानी आगे बोलती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से दो चीजें हटाना चाहें तो वह होगा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, इसके बाद रानी ने कहा कि इंडस्ट्री में जोड़ी का कल्चर है. यहां यह बहुत ही कॉमन है. जिसे लोग लव एंगल का नाम देते हैं. इसके बाद बोलती है कि दिनेश जी, रवि जी और मनोज जी की बड़ी-बड़ी फिल्म इसलिए बंद हुई क्योंकि उनके मन की एक्ट्रेस नहीं थी.
काजल ने बातचीत में बताया है कि वह दिनेश लाल यादव के साथ फिल्म आशिक आवारा कर रही थी. फिल्म में हम दोनों का सुहागरात वाला गाना था. जब हम दोनों गाना शूट कर रहे थे. उस दौरान आम्रपाली भी सेट पर बैठी थी. आम्रपाली जी जब वहां बैठी थी तो दिनेश जी मुझे काफी असहज लगे. वहीं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कर रहे थे कि फीलिंग नहीं ला रहे हो. मैंने बोला कि मैं अकेले कैसे फीलिंग्स दू, मुझे पकड़ेंगे या खींचेंगे तभी तो करूगी. इसके बाद मैंने दिनेश जी को मैसेज किया कि आपसे बात करनी है. आम्रपाली ने मैसेज देख लिया और बोली कि जो बात करनी है मेरे सामने ही बोल सकती हो, हम लोग एक ही है.
इसके बाद काजल ने अपने रिलेशनशिप पर बोला, उन्होंने बोला कि मैं रिलेशन में ती. मुझे ट्रोल किया गया है कि मैंने शादीशुदा के साथ अफेयर किया. अगर मैंने शादीशुदा के साथ अफेयर किया तो तुम भी तो शादीशुदा के प्यार में क्यों पड़े. लोग ये क्यों नहीं देखते हैं.