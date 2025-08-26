बॉलीवुड में कदम नहीं रखेंगी निसा देवगन, काजोल-अजय देवगन ने बेटी के लिए सोचा कुछ अलग, मां बोलीं- 'वह 22 साल की...'
Advertisement
trendingNow12897560
Hindi Newsबॉलीवुड

बॉलीवुड में कदम नहीं रखेंगी निसा देवगन, काजोल-अजय देवगन ने बेटी के लिए सोचा कुछ अलग, मां बोलीं- 'वह 22 साल की...'

Nysa Devgan will not Join Bollywood: बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के राज करने के बाद अब उनके बच्चों का इंडस्ट्री में कदम रखने का वक्त आ गया है. कई स्टार किड एंट्री ले रहे है. हाल ही में काजोल और अजय देवगन ने फैसला लिया है कि वह अपनी बेटी को बॉलीवुड नहीं भेजेंगे. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 26, 2025, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देवगन फैमिली
देवगन फैमिली

Nysa Devgan will not Join Bollywood: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल देवगन और एक्टर अजय देवगन ने अपनी कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल किया है और काफी नाम कमाया है. ये कपल अपनी जवानी से लेकर अब तक इंडस्ट्री में राज कर रहा हैं. उनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है. फैंस चाहते है कि अब कपल के बाद उनकी बेटी निसा देवगन भी इंडस्ट्री में कदम रखे. हालांकि निसा देवगन के पेरेंट्स ने उनके बारे में साफ कह दिया और फैंस को बता दिया कि निसा के लिए उन्होंने कुछ और सोच रखा है. काजोल ने हाल ही में निसा के बॉलीवुड डेब्यू पर खुलकर बात की. 

माता-पिता के नक्शेकदम पर नहीं बेटी
हाल ही में ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में, काजोल ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी बेटी निसा देवगन की अपने माता-पिता के नक्शेकदम पर एक्टिंग में आने की कोई प्लानिंग नहीं है. अजय ने कहा कि 'वह एक्टिंग में कदम नहीं रख रही है. वह 22 साल की है और उसने लगभग मन बना लिया है कि वह इंडस्ट्री में शामिल नहीं होने वाली है.' बस इतना ही नहीं. काजोल ने नेपो-बेबीज पर भी अपने विचार शेयर किए और बताया कि कैसे उन्हें इंडस्ट्री में गर्मी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने समझाया कि 'जब आप फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि इसके फायदे और नुकसान हैं और आपको जांच के अधीन किया जाएगा. इसमें से कुछ कठोर है कुछ हास्यास्पद और भयानक है, लेकिन यह सब आपके विकास और यात्रा का हिस्सा है. यह ऐसी चीज है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'बॉलीवुड में कदम रखने का कोई इरादा नहीं'
हालांकि निसा का अजय और काजोल के साथ बॉलीवुड में कदम रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उनके कई साथी स्टार किड्स ने इस साल फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया. साल 2025 की शुरुआत रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी और निसा के कजिन अमन देवगन की डेब्यू फिल्म से हुई, जिसके बाद इब्राहिम अली खान का पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट आया. जान्हवी कपूर और खुशी कपूर की कजिन शनाया कपूर ने आखिरकार विक्रांत मैसी के साथ डेब्यू किया, जबकि चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे ने अपनी ब्लॉकबस्टर डेब्यू फिल्म सैयारा से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Kajol Devganajay devganNysa DevganYug Devgan

Trending news

'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
operation sindoor
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान दिखा मौसम का कहर, अर्धकुवारी के पास भूस्खलन;कई घायल
Adhkwari Landslide
माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान दिखा मौसम का कहर, अर्धकुवारी के पास भूस्खलन;कई घायल
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
Jammu Kashmir Monsoon
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
maharastra
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
Jammu Kashmir
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
Voter Fraud
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
Tamilnadu
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
Maruti E Vitara
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
JPC
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
Kerala News
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
;