बॉलीवुड में कदम नहीं रखेंगी निसा देवगन, काजोल-अजय देवगन ने बेटी के लिए सोचा कुछ अलग, मां बोलीं- 'वह 22 साल की...'

Nysa Devgan will not Join Bollywood: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल देवगन और एक्टर अजय देवगन ने अपनी कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल किया है और काफी नाम कमाया है. ये कपल अपनी जवानी से लेकर अब तक इंडस्ट्री में राज कर रहा हैं. उनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है. फैंस चाहते है कि अब कपल के बाद उनकी बेटी निसा देवगन भी इंडस्ट्री में कदम रखे. हालांकि निसा देवगन के पेरेंट्स ने उनके बारे में साफ कह दिया और फैंस को बता दिया कि निसा के लिए उन्होंने कुछ और सोच रखा है. काजोल ने हाल ही में निसा के बॉलीवुड डेब्यू पर खुलकर बात की.

माता-पिता के नक्शेकदम पर नहीं बेटी

हाल ही में ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में, काजोल ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी बेटी निसा देवगन की अपने माता-पिता के नक्शेकदम पर एक्टिंग में आने की कोई प्लानिंग नहीं है. अजय ने कहा कि 'वह एक्टिंग में कदम नहीं रख रही है. वह 22 साल की है और उसने लगभग मन बना लिया है कि वह इंडस्ट्री में शामिल नहीं होने वाली है.' बस इतना ही नहीं. काजोल ने नेपो-बेबीज पर भी अपने विचार शेयर किए और बताया कि कैसे उन्हें इंडस्ट्री में गर्मी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने समझाया कि 'जब आप फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि इसके फायदे और नुकसान हैं और आपको जांच के अधीन किया जाएगा. इसमें से कुछ कठोर है कुछ हास्यास्पद और भयानक है, लेकिन यह सब आपके विकास और यात्रा का हिस्सा है. यह ऐसी चीज है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है.'

'बॉलीवुड में कदम रखने का कोई इरादा नहीं'

हालांकि निसा का अजय और काजोल के साथ बॉलीवुड में कदम रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उनके कई साथी स्टार किड्स ने इस साल फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया. साल 2025 की शुरुआत रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी और निसा के कजिन अमन देवगन की डेब्यू फिल्म से हुई, जिसके बाद इब्राहिम अली खान का पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट आया. जान्हवी कपूर और खुशी कपूर की कजिन शनाया कपूर ने आखिरकार विक्रांत मैसी के साथ डेब्यू किया, जबकि चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे ने अपनी ब्लॉकबस्टर डेब्यू फिल्म सैयारा से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया.