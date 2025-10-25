‘लगता है बहुत धोखे मिले हैं...’ ट्विंकल-काजोल ने चीटिंग को बताया- ‘रात गई बात गई’, तो यूजर्स का हुआ पारा हाई, लगा दी हसीनाओं की क्लास

Kajol and Twinkle Khanna Troll: हाल ही में अमेजन प्राइम के टॉक शो ‘टू मच’ के नए एपिसोड को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस एपिसोड में काजोल और ट्विंकल खन्ना के साथ करण जौहर और जान्हवी कपूर भी नजर आईं. शुरुआत में बातचीत हल्की-फुल्की और मजेदार थी, लेकिन बाद में ये चर्चा सोशल मीडिया पर भारी विवाद का करण बन गई. वजह बनी ‘इन्फिडेलिटी’ यानी बेवफाई पर हुई बहस, जिसने दर्शकों को दो हिस्सों में बांट दिया.

एपिसोड के ‘दिस और दैट’ सेगमेंट में ट्विंकल ने पूछा कि शादी के लिए प्यार जरूरी है या कम्पैटिबिलिटी? जान्हवी और ट्विंकल ने प्यार को अहम बताया, जबकि काजोल ने कहा कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, बल्कि समझ और मेलजोल भी जरूरी है. इसी दौरान ट्विंकल ने इमोशनल और फिजिकल इन्फिडेलिटी का मुद्दा उठा दिया, जिससे बातचीत का माहौल बदल गया और सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. इसके बाद जब सवाल आया कि इमोशनल धोखा बड़ा होता है या फिजिकल?.

जान्हवी ने दो टूक कही ये बात

तब जान्हवी ने साफ कहा कि दोनों गलत हैं और फिजिकल चीटिंग कभी माफ नहीं की जा सकती. ट्विंकल ने इस पर हंसते हुए कहा, ‘रात गई बात गई’. काजोल ने भी उनकी बात से सहमति जताई और थोड़े हल्के अंदाज में इसे इतना गंभीर न मानने की बात कही. बस यही हिस्सा इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोगों ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. रेडिट पर कई यूजर्स ने दोनों एक्ट्रेसेस की सोच पर नाराजगी जताई. किसी ने लिखा, ‘ये दोनों अपने पतियों की हरकतों को सामान्य बता रही हैं’.

शाहरुख खान की वो 7 आइकॉनिक फिल्में...जिन्होंने सालों पहले तोड़े कमाई के रिकॉर्ड, अब फिर बड़े पर्दे पर मचाएंगी तहलका, एक ने तो कमाए 1148.32 करोड़

ट्रोल ने काजोल-ट्विंकल को किया ट्रोल

वहीं एक यूजर ने लिखा, ‘लगता है इन्हें इतने धोखे मिले हैं कि अब इन्हें ये सब आम बात लगती है’. एक और यूजर ने लिखा, ‘कितना दुखद है कि इन्होंने खुद को यकीन दिला लिया कि फिजिकल इन्फिडेलिटी कोई बड़ी बात नहीं’. दूसरी ओर कुछ फैंस जान्हवी का सपोर्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा, ‘जान्हवी की सोच बिल्कुल सही है. उम्मीद है वो आगे भी अपने रिश्ते में यही मजबूती बनाए रखें’. लोगों को उनकी साफ राय पसंद आई और उन्होंने ट्विंकल और काजोल के बयान पर नाराजगी जाहिर की.

करण-जान्हवी की मस्ती

ये बहस अब सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बनी हुई है. एपिसोड में करण जौहर और जान्हवी कपूर के बीच एक मजेदार चैलेंज भी हुआ. जान्हवी ने करण से कहा कि वे एक सच और एक झूठ बताएं ताकि वे अंदाजा लगा सके. करण ने मजाकिया लहजे में कहा, ‘मैंने 26 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी खोई थी और मैं तुम्हारे परिवार के एक सदस्य के साथ करीब रहा हूं’. उनकी ये बात सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन एपिसोड का असली हाइलाइट ट्विंकल और काजोल की वो चर्चा ही रही, जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी.