काजोल के बदले सुर, जिसे कहा था दुनिया की सबसे डरावनी जगह... अब बांधे उसी की तारीफों के पुल

Kajol on Ramoji Film City: एक्ट्रेस काजोल इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'मां' को लेकर काफी चर्चा में हैं. यह एक हॉरर फिल्म है, जिसमें एक गांव और उसके रहस्यों को दिखाया जाने वाला है. अपनी इस फिल्म के प्रमोशन में बिजी काजोल ने पिछले ही दिनों एक इवेंट के दौरान हैदराबाद के मशहूर रामोजी फिल्म सिटी को लेकर कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई यहां तक कि काजोल को काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा. वहीं, अब एक्ट्रेस ने इस मामले में अपनी सफाई दी है.

काजोल ने की रामोजी फिल्म सिटी की तारीफ

काजोल ने रामोजी फिल्म सिटी को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक बताया था. उनकी यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और ऑनलाइन बहस छिड़ गई. अब इस टिप्पणी के लिए ट्रोल होने के बाद काजोल सफाई देते हुए अपनी पहले वाली बात से पूरी तरह बदली हुई दिखीं. अब उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी को बेहद पेशेवर माहौल वाली जगह बताते हुए कहा कि यह परिवारों और बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है.

काजोल ने दिया जवाब

सोमवार को काजोल ने X (ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी को लेकर किए अपने के बारे में बात की है. उन्होंने लिखा, 'मैं अपनी फिल्म ‘मां’ के प्रमोशन के दौरान रामोजी फिल्म सिटी के बारे में अपनी पिछली टिप्पणी को स्पष्ट करना चाहती हूं.'

I wish to address my earlier remark about Ramoji Film City in the context of promoting my film MAA.

I have filmed multiple projects at Ramoji Film City and stayed there many times over the years. I have always found it to be a very professional environment for filmmaking and I…

— Kajol (@itsKajolD) June 23, 2025