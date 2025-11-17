Advertisement
Kajol Insta Post: काजोल ने शेयर की बॉसी लुक में ग्लैमरस फोटो, कैप्शन ने फैंस को दिया अहम संदेश

फोटोज में काजोल ने वाइट कलर की एक खूबसूरत शर्ट पहनी हुई है, जिसके कॉलर और स्लीव्स अलग और फैशनेबल हैं, जो उनके लुक को और खास बना रहे हैं. शर्ट के साथ उन्होंने ब्लैक कलर की लॉन्ग स्कर्ट को चुना, जो उनके स्टाइल में एक सादगी को जोड़ती है. उनके गले में मल्टीकलर नेकलेस है, जो उनके लुक को और भी निखार रहा है. तस्वीरों में उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है. वह कैमरे की ओर मुस्कुराकर पोज दे रही हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:54 PM IST
Kajol Insta Post: काजोल ने शेयर की बॉसी लुक में ग्लैमरस फोटो, कैप्शन ने फैंस को दिया अहम संदेश

बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल सोशल मीडिया पर हमेशा अपनी खास शैली और अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में रहती हैं. सोमवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो पोस्ट कीं, जिसने फैंस का दिल फिर से जीत लिया. इन तस्वीरों में काजोल ने बेहद स्टाइलिश आउटफिट पहनी हुई है. 

काजोल ने फैंस को दिया अहम संदेश

इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए काजोल ने कैप्शन में लिखा है, ''आज का विचार… खुद से प्यार करो और साथ ही अपनी सुरक्षा का ध्यान भी रखो.'' काजोल के इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स के जरिए उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. काजोल के करियर की बात करें तो उन्होंने अभिनय की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में की थी. स्कूल के दिनों में ही उन्होंने फिल्म 'बेखुदी' (1992) में काम किया. इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से अभिनय को अपना करियर बनाया.

काजोल के ककरियर पर डालें एक नजर 

काजोल ने 'बाजीगर' और 'ये दिल्लगी' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई और सफलता हासिल की. उन्हें असली पहचान 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' और 'कुछ कुछ होता है' जैसी रोमांटिक फिल्मों से मिली. इन फिल्मों के लिए उन्हें दो बार फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया.

काजोल ने 'गुप्त: द हिडन ट्रुथ' में नेगेटिव किरदार निभाया और दर्शकों का दिल जीता. साल 2001 में आई 'कभी खुशी कभी गम' ने उन्हें तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया. इसके बाद, वह 'फना', 'माई नेम इज़ खान', 'दिलवाले', 'तान्हाजी' जैसी फिल्मों में भी नजर आईं. उन्होंने ओटीटी पर भी काम किया और 'त्रिभंगा', 'द ट्रायल' और 'दो पत्ती' जैसी प्रोजेक्ट के जरिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उतरीं.

author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव.

